Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας – Αλλαγές σε ενοίκια, πλειστηριασμούς και ναυπηγεία

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο συγκεντρώνει ρυθμίσεις που αφορούν κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ανακατανομή πόρων στα αναπτυξιακά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης), καθώς και η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Στην ίδια δέσμη διατάξεων του νομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ, εντάσσονται αλλαγές στις διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης, στις ανακοπές πλειστηριασμών και στις τροποποιητικές δηλώσεις για την επιδότηση ενοικίου, ενώ περιλαμβάνονται και φορολογικές προβλέψεις ειδικά για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. Στόχος είναι η απλούστευση διαδικασιών και η πιο ευέλικτη διαχείριση πόρων και υποθέσεων, σύμφωνα με το ertnews.

Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει: