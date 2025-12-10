Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας – Αλλαγές σε ενοίκια, πλειστηριασμούς και ναυπηγεία

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο συγκεντρώνει ρυθμίσεις που αφορούν κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ανακατανομή πόρων στα αναπτυξιακά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης), καθώς και η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Στην ίδια δέσμη διατάξεων του νομοσχεδίου του ΥΠΟΙΚ, εντάσσονται αλλαγές στις διαδικασίες ειδικής εκκαθάρισης, στις ανακοπές πλειστηριασμών και στις τροποποιητικές δηλώσεις για την επιδότηση ενοικίου, ενώ περιλαμβάνονται και φορολογικές προβλέψεις ειδικά για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. Στόχος είναι η απλούστευση διαδικασιών και η πιο ευέλικτη διαχείριση πόρων και υποθέσεων, σύμφωνα με το ertnews.
Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:
- «Δεύτερη ευκαιρία» για επιστροφή ενοικίου: Οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου αποκτούν εκ νέου τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη στα στοιχεία που είχαν υποβάλει και τα οποία τους στέρησαν μέρος ή το σύνολο της ενίσχυσης.
Το άρθρο 92 προβλέπει δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών ενημέρωσης στοιχείων μέσω τροποποίησης της παρ. 10 του άρθρου 70 του ν. 5217/2025. Ο αρμόδιος υπουργός μπορεί με απόφαση να παρατείνει τις προθεσμίες για τη διόρθωση ηλεκτρονικών δεδομένων (ΑΦΜ, IBAN, στοιχεία μίσθωσης κ.λπ.), ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται.
Η ρύθμιση δεν θεσπίζει νέο δικαίωμα αποζημίωσης, αλλά επανανοίγει το περιθώριο για όσους είχαν ήδη ενταχθεί στις διαδικασίες του νόμου και απώλεσαν τις αρχικές προθεσμίες λόγω λαθών ή καθυστέρησης.
- Ειδικό φορολογικό καθεστώς για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.: Το άρθρο 91 ορίζει ότι κάθε επιστροφή φόρου προς τα «Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.» (Ε.Ν.Α.Ε.), τα οποία βρίσκονται υπό ειδική διαχείριση, είναι ακατάσχετη και δεν υπόκειται σε παρακρατήσεις για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή τα ασφαλιστικά ταμεία, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επιπλέον, ποσά παρακρατούμενων φόρων που αποδίδει η εταιρεία δεν θα επιβαρύνονται με τόκους ή πρόστιμα.
- Αλλαγές στις ανακοπές κατά πλειστηριασμών: Το άρθρο 113 τροποποιεί διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και διευκρινίζει θέματα σχετικά με την ανακοπή επί πλειστηριασμών. Οι αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης ασκούνται αποκλειστικά μέσω ανακοπής στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Αν υπάρχουν πολλαπλές ανακοπές, συνεκδικάζονται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα. Πρόσθετοι λόγοι υποβάλλονται με χωριστό δικόγραφο που κοινοποιείται στον αντίδικο τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν από τη συζήτηση. Η ανακοπή στρέφεται επί ποινή απαραδέκτου κατά του επισπεύδοντος δανειστή και του υπερθεματιστή. Η συζήτηση προσδιορίζεται εντός 60 ημερών από την κατάθεση, με κλήτευση 20 ημέρες πριν.
- Παράταση σε εκκρεμείς ειδικές διαχειρίσεις επιχειρήσεων: Με το άρθρο 90 παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών ειδικής διαχείρισης που παραμένουν εκκρεμείς. Διαδικασίες που τελούν σε παράταση στις 30 Ιουνίου 2025 και εκκρεμεί η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης, παρατείνονται αυτοδικαίως έως την ολοκλήρωση της διανομής και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2026. Ο θεσμός της ειδικής διαχείρισης (ν. 4307/2014) στοχεύει στη διάσωση βιώσιμων επιχειρήσεων με προσωρινά προβλήματα ρευστότητας, καθώς και στη συντεταγμένη εκκαθάριση μη βιώσιμων. Με την παράταση, επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους και έχουν πιστωτές κερδίζουν χρόνο ώστε να ολοκληρώσουν το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης, αποφεύγοντας πρόωρη κατάρρευση λόγω χρονικών περιορισμών.