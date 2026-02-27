Στήριξη της περιφέρειας με πρόγραμμα 2.000 νέων θέσεων εργασίας σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Με νέα παρέμβαση της Νίκης Κεραμέως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης και στην περιφέρεια.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανακοίνωσε πρόγραμμα 2.000 νέων θέσεων εργασίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο την ουσιαστική στήριξη της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία πρόσθετων ευκαιριών απασχόλησης για όσους αναζητούν εργασία.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης έρχεται σε συνέχεια των εξαγγελιών του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της προ ημερών περιοδείας του στον Έβρο.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών που τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει την ανεργία στο 7,5%, το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 18ετίας. Η αποκλιμάκωση δεν προέκυψε συγκυριακά, αλλά μέσα από συνδυασμό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και συστηματικής αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ομάδες με χαμηλότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, δηλαδή νέους, γυναίκες, άτομα με αναπηρία και συνταξιούχους, καθώς εκεί εντοπίζονται τα μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης. Με στοχευμένες δράσεις και περιφερειακή διάσταση, το Υπουργείο επιχειρεί να διατηρήσει τη θετική πορεία, συνδέοντας την κοινωνική πολιτική με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.