Στις Βρυξέλλες η Κεραμέως – Ενημερώνει ευρωπαϊκό συμβούλιο και Κομισιόν για την συμφωνία κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων

Η κα Κεραμέως θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
H Ευρωπαία Επίτροπο Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Roxana Minzatu και η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως και

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, όπου και θα ενημερώσει τους ομολόγους της, Υπουργούς Εργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την Ευρωπαία Επίτροπο Εργασίας και Αντιπρόεδρο της Κομισιόν Roxana Minzatu, για την Κοινωνική Συμφωνία που συνήφθη μεταξύ Κυβέρνησης και όλων των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων.

Η κα Κεραμέως θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO) που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου με θέμα ζητήματα απλούστευσης, εφαρμογής και ελέγχων εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Παράλληλα, η Υπουργός θα έχει συνάντηση και με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DGEMPL) της Κομισιόν, Mario Nava.

Κατά τις συναντήσεις, η Υπουργός θα παρουσιάσει το περιεχόμενο και τη σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας, η οποία αποτέλεσε προϊόν συνεχούς διαλόγου με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και ανοίγει το δρόμο για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη χώρα.

Επιπλέον, θα ενημερώσει για τον οδικό χάρτη ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων που πρόκειται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και για τον προγραμματισμό νομοθέτησης της Κοινωνικής Συμφωνίας στις αρχές του νέου έτους.

