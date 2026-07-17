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Μακρο-οικονομία

Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο και στο 2,8% στην Ευρωζώνη – Τα στοιχεία της Eurostat

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026 ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 22 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 3 και αυξήθηκε σε 2
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Φωτογραφία iStock
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Στο 3,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο και στο 2,8% στην Ευρωζώνη από 4,9% και 3,2% αντίστοιχα τον Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Eurostat.

Τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα επιβεβαίωσαν τα αντίστοιχα της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικά στην Ευρώπη, ένα χρόνο νωρίτερα, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν στο 2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,9% τον Ιούνιο του 2026, μειωμένος από το 3,3% τον Μάιο ενώ έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 2,3 %.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά για τον Ιούνιο καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,0%), την Τσεχία (1,1%) και τη Δανία (1,8%). Τα υψηλότερα ετήσια καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,2%), τη Λιθουανία (5,4%) και τη Βουλγαρία (5,2%).

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 22 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 3 και αυξήθηκε σε 2.

Τον Ιούνιο του 2026 έδωσαν ώθηση στον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ οι υπηρεσίες (+1,51 ποσοστιαίες μονάδες), η ενέργεια (+0,77 ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,29 ποσοστιαίες μονάδες) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 ποσοστιαίες μονάδες).

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