ΤτΕ: Έλλειμμα 3,16 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο και ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 1,99 δισ. ευρώ

Έλλειμα ύψους 3,161 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 465 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, πέρα από τα στοιχεία για το έλλειμα, το εξάμηνο Ιανουαρίου- Ιουνίου 2026, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 33.744 εκατ. ευρώ, από 32.550 εκατ. ευρώ το 2025. Το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έφτασε στα 1,99 δισ. ευρώ

Σχετικά με τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 34.890 εκατ. ευρώ, από 31.605 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025.