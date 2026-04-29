Κομισιόν: «Πράσινο φως» σε κρατικές ενισχύσεις για καύσιμα και λιπάσματα – Έως 70% οι αποζημιώσεις στους παραγωγούς και στήριξη της βιομηχανίας

Την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να προκαλεί καθημερινά αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβούν σε κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών και των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Οι παραπάνω τομείς είναι σύμφωνα με την Κομισιόν οι πιο εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις του ο πολέμου στο Ιράν και για αυτό τον λόγο θα επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των κανόνων της ΕΕ, η κρατική χρηματοδότηση. Η διάρκεια του πλαισίου κρατικής ενίσχυσης θα επανεξεταστεί, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, η στήριξη μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Αυτό περιλαμβάνει ενισχύσεις με βάση την πραγματική κατανάλωση για την κάλυψη μέρους των αυξήσεων τιμών σε καύσιμα ή λιπάσματα, καθώς και μια απλοποιημένη προσέγγιση για μικρά ποσά ενίσχυσης.

Συγκεκριμένα, το πλαίσιο προβλέπει για τη γεωργία, την αλιεία, τις χερσαίες μεταφορές και τις ενδοενωσιακές θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποζημιώνουν έως και το 70% του επιπλέον κόστους λόγω αύξησης των τιμών καυσίμων και λιπασμάτων που προκλήθηκε από την κρίση. Η αύξηση της τιμής θα καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος συγκρίνοντας την τρέχουσα τιμή αγοράς με μια ιστορική τιμή αναφοράς.

Για αυτούς τους τομείς, μια απλοποιημένη επιλογή διευκολύνει τους δικαιούχους να λάβουν ενίσχυση, επιτρέποντας τον υπολογισμό με βάση στοιχεία όπως το μέγεθος της επιχείρησης ή εκτιμήσεις κατανάλωσης. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει έως 50.000 ευρώ.

Για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, η ένταση ενίσχυσης για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να αυξηθεί από 50% έως και 70%, καλύπτοντας έως το 50% της συνολικής κατανάλωσης. Δεν απαιτούνται επιπλέον δεσμεύσεις για απανθρακοποίηση.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Κομισιόν, η οποία θα τα εγκρίνει άμεσα. Παράλληλα, οι Βρυξέλλες είναι διατεθειμένες να λάβουν κατά περίπτωση προσωρινά μέτρα που μπορεί να περιλαμβάνουν επιδοτήσεις στο κόστος καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.