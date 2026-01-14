Στο 4,9% η ανεργία παγκοσμίως το 2026 – Σε έλλειψη οι αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας

Σταθερή αναμένεται να παραμείνει η ανεργία παγκοσμίως το 2026, σύμφωνα με νέα έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), ο οποίος ωστόσο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη σοβαρή έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων εργασίας πίσω από αυτή τη σταθερότητα.

Συγκεκριμένα, ο ILO επισημαίνει ότι, παρά τη συγκράτηση των ποσοστών ανεργίας, οι νέοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, ενώ αυξανόμενοι κίνδυνοι προκύπτουν από την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και τις συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ετήσια έκθεσή του για την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα, ο ILO εκτιμά ότι το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας θα διατηρηθεί στο 4,9% το 2026, αντιστοιχώντας σε περίπου 186 εκατομμύρια ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι εξακολουθούν να στερούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, σχεδόν 300 εκατομμύρια εργαζόμενοι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, με ημερήσιο εισόδημα κάτω από 3 δολάρια, ενώ η άτυπη απασχόληση συνεχίζει να αυξάνεται. Έως το 2026, εκτιμάται ότι 2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα εργάζονται σε άτυπες θέσεις, με περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνική προστασία, εργασιακά δικαιώματα και ασφάλεια.

«Η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης και οι σταθεροί αριθμοί της ανεργίας δεν πρέπει να αποκρύπτουν τη βαθύτερη πραγματικότητα: εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι παραμένουν παγιδευμένοι στη φτώχεια, στην άτυπη εργασία και στον κοινωνικό αποκλεισμό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ILO, Ζιλμπέρ Ουνγκμπό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερα ευάλωτοι παραμένουν οι νέοι. Το ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες 15-24 ετών διαμορφώθηκε στο 12,4% το 2025, έναντι 12,6% το 2024, με περίπου 260 εκατομμύρια νέους να βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Ο ILO προειδοποιεί επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση ενδέχεται να επιδεινώσουν τις πιέσεις αυτές ενώ τονίζει ότι ανισότητες φύλου εξακολουθούν να είναι έντονες, καθώς οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόλις τα δύο πέμπτα των απασχολούμενων παγκοσμίως και έχουν 24% λιγότερες πιθανότητες συμμετοχής στην αγορά εργασίας σε σύγκριση με τους άνδρες.

Τέλος, ο οργανισμός αναφέρεται στις επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών και των διαταραχών στο παγκόσμιο εμπόριο, ζητώντας συντονισμένες πολιτικές για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη μείωση των ανισοτήτων, ώστε το εμπόριο και η τεχνολογία να λειτουργήσουν ως μοχλοί αξιοπρεπούς απασχόλησης, ιδίως στις φτωχότερες χώρες. Σύμφωνα με την έκθεση, το 2024 περίπου 465 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως εξαρτώνταν από την εξωτερική ζήτηση, μέσω των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, γεγονός που καθιστά τις εμπορικές αναταράξεις κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον της απασχόλησης.