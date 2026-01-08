Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Στο «τιμόνι» της ηλεκτροπαραγωγής τα αιολικά τις τελευταίες ημέρες – Έπεσαν οι τιμές στη χονδρική

Αισθητή διαφορά έκαναν οι άνεμοι στην αγορά ενέργειας το τελευταίο διάστημα
Solar panels and wind turbines generating renewable energy for green and sustainable future.
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Σημαντική πτώση καταγράφεται στη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η παραγωγή από τα αιολικά πάρκα στη χώρα μας έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, από τα 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα του Δεκεμβρίου, η τιμή έπεσε την τελευταία εβδομάδα κοντά στα 85 ευρώ.

Μάλιστα, η μείωση στη χονδρική έρχεται παρόλο που η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος εμφανίζεται ενισχυμένη, με εξαίρεση προφανώς τη γιορτή των Θεοφανείων. Οι ΑΠΕ παρήγαγαν αρκετά πάνω του 50% του ηλεκτρισμού τις πρώτες οκτώ ημέρες του Ιανουαρίου με πρωταγωνιστή τα αιολικά. Αντίστοιχα, οι μονάδες αερίου περιορίστηκαν σε ένα μερίδιο 29 – 36%.

Σε ανάρτησή του, ο σύνδεσμος αιολικής ενέργειας ΕΛΕΤΑΕΝ επισήμανε ότι η Ελλάδα βρέθηκε ανήμερα των Φώτων στην κορυφή της Ευρώπης, με το 58,2% της ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από τα αιολικά πάρκα.

Για σήμερα, Πέμπτη (8.1.2025), οι ΑΠΕ μαζί με τα μεγάλα υδροηλεκτρικά παρέχουν το 65% του ηλεκτρισμού, τη στιγμή που η τιμή πέφτει στα 73 ευρώ και η ζήτηση έχει ανέβει ημερησίως κατά 8% στις 205 γιγαβατώρες.

Πλέον, ερώτημα αποτελεί κατά πόσο θα συνεχιστούν αυτές οι ευνοϊκές συνθήκες που ρίχνουν τις τιμές, ώστε να διαμορφωθεί ο μέσος όρος του Ιανουαρίου χαμηλότερα από τους περασμένους μήνες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να ενισχύσουν τη λειτουργία τους, πράγμα που συνεπάγεται αυξημένο κόστος και τιμές χονδρικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
334
131
128
117
106
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo