Στον «αέρα» πλέον οι εκτιμήσεις για τα εγχώρια τιμολόγια ρεύματος, μετά τη νέα εκτόξευση του φυσικού αερίου – Μακροχρόνια η απειλή εκτιμά η αγορά

Η άνοδος 35% που σημείωσε χθες (19.3.2026) η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, ξαναγράφει τα σενάρια για την πορεία των εγχώριων τιμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξακολουθεί να ισχύει σε ένα βαθμό το κυβερνητικό αφήγημα ότι η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση από την κρίση του 2022 ως αποτέλεσμα της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και της υπερπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε σχέση με τη ζήτηση. Πλέον, όμως, η όποια «κατασβεστική» επίδραση ασκούν αυτοί οι παράγοντες, ασκείται σε μια βάση σαφώς υψηλότερη από ότι προηγουμένως εξαιτίας του ακόμα ακριβότερου φυσικού αερίου.

Είναι προφανές ότι έχει μεγάλη διαφορά για τη διαμόρφωση της εγχώριας χονδρικής τιμής ηλεκτρισμού ένα κόστος αερίου στα 50 ευρώ σε σχέση με ένα κόστος στα 70 ευρώ.



Εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Μαρτίου, η μέση χονδρική τιμή βρέθηκε σε αντίστοιχα επίπεδα με το Φεβρουάριο, δηλαδή περίπου στα 88 ευρώ/MWh. Στη συνέχεια, όμως, είδαμε ήδη τιμές κοντά ή και παραπάνω από τα 100 ευρώ.



Μπαίνοντας στον Απρίλιο, η τιμή του αερίου θα μετακυλιστεί πλήρως στον ηλεκτρισμό, επιδρώντας στη διαμόρφωση ιδίως των αιχμιακών τιμών της κάθε ημέρας. Οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με αέριο καλύπτουν την πλειοψηφία της ζήτησης τις απογευματινές ώρες, όταν τα φωτοβολταϊκά παύουν να παράγουν ενέργεια. Έτσι, στο εξής θεωρείται βέβαιο ότι θα δούμε αιχμές αρκετά πάνω από τα 200 ευρώ που είχαμε μέχρι τώρα. Με τη σειρά του, το γεγονός αυτό συμπαρασύρει προς τα επάνω τη μέση τιμή της κάθε ημέρας και εν τέλει του μήνα.

Απομένει να φανεί πως θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια λιανικής. Οι προμηθευτές ενδεχομένως θα κρατούσαν σχετικά σταθερές τις τιμές τους, αν πίστευαν ότι η διαταραχή θα είναι προσωρινή. Καθώς όλα δείχνουν ότι ο πόλεμος πάει από το κακό στο χειρότερο, πιο πιθανό θεωρείται πλέον ότι θα προβούν σε αυξήσεις.

Πρόσθετη μεταβλητή που επηρεάζει τους υπολογισμούς είναι η σαφής πρόθεση της κυβέρνησης να μην περάσουν στους καταναλωτές ανατιμήσεις πέραν του δέοντος. Το Μαξίμου κρατάει στα χέρια του το όπλο της φορολόγησης των υπερκερδών, με το οποίο θα προσπαθήσει να πειθαναγκάσει τους προμηθευτές. Εν ολίγοις, το μήνυμα είναι “προβείτε σε λελογισμένες αυξήσεις, ώστε να μη χρειαστεί να φορολογήσουμε τα κέρδη σας”.

Το συμπέρασμα είναι ότι τα τιμολόγια Απριλίου θα φανερώσουν την κατεύθυνση γενικότερα για το επόμενο διάστημα και για όσο συνεχίζεται η ενεργειακή κρίση.

Πιθανές συνέπειες και σε ορίζοντα ετών για τα τιμολόγια

Το δικό του στίγμα για τις εξελίξεις έδωσε χθες μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του συνδέσμου ανεξάρτητων προμηθευτών (ΕΣΠΕΝ), Μίλτος Ασλάνογλου. Όπως τόνισε σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα, η χώρα μας και η Ευρώπη μπορεί να επηρεαστούν και σε πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα από την αύξηση του φυσικού αερίου.

Ενόψει του επόμενου χειμώνα, αν η κατάσταση συνεχιστεί, τότε θα χρειαστεί να υπογραφούν συμβόλαια προμήθειας έναντι υψηλότερου τιμήματος για να γεμίσουν οι ευρωπαϊκές αποθήκες και να καλυφθούν οι ανάγκες. Με τη σειρά τους, τα νέα ακριβότερα συμβόλαια θα ανέβαζαν σε ένα βαθμό και τις τιμές ρεύματος στη λιανική για το χρονικό διάστημα ισχύος τους.

Ο κ. Ασλάνογλου εκτιμά με αφορμή τα παραπάνω ότι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος θα είναι καθοριστικοί μήνες για ό,τι θα ακολουθήσει, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα να εξελιχθούν καλύτερα τα πράγματα μέχρι τότε και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.