Στουρνάρας: Οι επόμενες τρεις εβδομάδες είναι εξαιρετικά κρίσιμες – Προς αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο η ΕΚΤ

Την ανησυχία του για την οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη εξέφρασε ο Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας πως με τα σημερινά δεδομένα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο, με τις επόμενες τρεις εβδομάδες να είναι εξαιρετικά κρίσιμες ως προς αυτό το ζήτημα.

Ο Γιάννης Στουρνάρας τόνισε ότι οι ασφυκτικές πιέσεις που ασκούνται στην παγκόσμια οικονομία λόγω του πολέμου στο Ιράν, έχουν θορυβήσει την ΕΚΤ και την έχουν ωθήσει να αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της σχετικά με τα επιτόκια στην Ευρωζώνη.

Αναγνώρισε πως η επικείμενη αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο θα έχει κόστος για τους πολίτες και για την απασχόληση, όμως «αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα», ενώ τόνισε πως χωρίς συμφωνία για λήξη του πολέμου τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα.

«Αν υπάρξει συμφωνία, μπορεί να δούμε τις τιμές της ενέργειας να υποχωρούν πολύ, πολύ γρήγορα και τότε τα επιτόκια ίσως μπορέσουν να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται. Όμως χωρίς συμφωνία, ενδέχεται να περάσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί περισσότερο», δήλωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών στο Bloomberg.

Αφού επισήμανε πως ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος, ξεκαθάρισε ότι οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα αποτελέσουν κρίσιμο περίοδο για την ΕΚΤ. «Όλοι θα αναρωτηθούν αν διαθέτουμε πραγματικά έναν μηχανισμό αντίδρασης ή αν πρόκειται απλώς για μια θεωρία που δεν εφαρμόζεται ποτέ, δήλωσε ακόμη. Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς θα εξετάζουμε τις δευτερογενείς επιπτώσεις».