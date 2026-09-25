Στουρνάρας σε Scope: Η Ελλάδα θα μπορούσε να φθάσει στην αξιολόγηση Α πριν από το 2030

Η δημοσιονομική σύνεση και η ανάπτυξη έχουν ενισχύσει την αξιοπιστία της Ελλάδας στις αγορές αλλά η περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας προϋποθέτει σταθερή βελτίωση της ποιότητας των θεσμών, σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στην ετήσια συνάντηση του οίκου αξιολόγησης Scope, που πραγματοποιήθηκε χθες (24.9.2026), στην Αθήνα, όπου μάλιστα εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να φθάσει στην αξιολόγηση Α πριν από το 2030, εφόσον συνεχιστεί η πρόοδος στη δημόσια διοίκηση και ενισχυθεί η λειτουργία των θεσμών.

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Για τον τομέα της δικαιοσύνης είπε ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη έχει ήδη μειώσει τον μέσο χρόνο έκδοσης πρωτόδικης απόφασης περίπου στο ένα έτος, από περισσότερα από δύο χρόνια προηγουμένως. Η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης βελτιώνει την ασφάλεια δικαίου και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, όπως τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Σχολίασε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Ελλάδας από την ευρωζώνη, παρά τις εξωτερικές αναταράξεις και την αυξημένη αβεβαιότητα. Όπως είπε, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το β’ τρίμηνο του 2026, ενώ στην ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση ήταν 1,2%. Η επίδοση της Ελλάδας αντανακλά, κατά τον ίδιο, τη δημοσιονομική εξυγίανση, την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 είχε ήδη απτά αποτελέσματα στο κόστος δανεισμού.

Η αγορά τιμολογεί την Ελλάδα κοντά στο Α

Ο Γιάννης Στουρνάρας υπενθύμισε ότι μελέτη της ΤτΕ προέβλεπε μείωση περίπου 70 μονάδων βάσης στη διαφορά απόδοσης των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών. Έκτοτε, το περιθώριο έχει υποχωρήσει κατά περίπου 60 μονάδες βάσης. Η αγορά τιμολογεί πλέον την Ελλάδα πλησιέστερα σε χώρες με αξιολόγηση Α παρά σε εκείνες της κατηγορίας ΒΒΒ, χωρίς αυτό να προδικάζει μελλοντικές αποφάσεις των οίκων. Καθοριστικό ρόλο στις αναβαθμίσεις, πρόσθεσε, είχαν τα διατηρήσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους και ο μειωμένος πολιτικός κίνδυνος.

Οι προβολές της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η ευνοϊκή δυναμική του χρέους μπορεί να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερο από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Ο Διοικητής αναφέρθηκε επίσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό ρόλο των οίκων αξιολόγησης. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει βαθύτερες κεφαλαιαγορές και περισσότερη χρηματοδότηση μέσω αγορών, οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις μπορούν να περιορίσουν την ασυμμετρία πληροφόρησης και να διευκολύνουν τη διασυνοριακή διάθεση κεφαλαίων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει ευκαιρία να ενισχύσει τη διεθνή θέση της μέσω κοινών εκδόσεων ασφαλών ομολόγων. Η Scope είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης που έγινε αποδεκτός από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο ECAF.