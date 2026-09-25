ΤτΕ: Δάνεια και καταθέσεις αυξήθηκαν τον Αύγουστο

Η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι τον Αύγουστο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,965 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης 2,014 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης (δάνεια) ήταν αρνητική κατά 38 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3,889 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, διαμορφώνοντας τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής στο 9,3% από 9%.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 585 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ενώ αύξηση σημείωσαν και οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, κατά 2,38 δισ. ευρώ.

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Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,965 δισ. ευρώ, τον Αύγουστο έναντι μείωσης κατά 2,014 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,3% από 8,9%.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 2,380 δισ. ευρώ τον Αύγουστο έναντι μείωσης κατά 2,254 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 25,2% από 23,1% τον Ιούλιο.

Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, παρουσίασαν αύξηση κατά 232 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο έναντι μείωσης κατά 175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,8% από 10,7% τον προηγούμενο μήνα.

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Οι δανειοδοτήσεις

Ως προς τα δάνεια, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε στο 3,5%, τον Αύγουστο, αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούλιο.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο ήταν θετική κατά 508 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2,480 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,4% από 9,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 9,0% από 9,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,724 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 12,5% από 7,1% τον Ιούλιο και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 474 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 757 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,1% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 478 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2,522 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 9,0% από 9,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,724 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, αρνητική κατά 10 εκατ. ευρώ ήταν τον Αύγουστο η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έναντι θετικής καθαρής ροής 41 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,1% τον Αύγουστο από 6,8% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 478 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2,522 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, ήταν αρνητική τον Αύγουστο κατά 516 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,367 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -2,4% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.