Σχοινάς: 365 εκατ. ευρώ στην αγροδιατροφή από το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας – 160 εκατ. ευρώ από την ΚΑΠ

Με δημόσιους πόρους ύψους 160 εκατ. ευρώ από το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η κυβέρνηση επιχειρεί να κινητοποιήσει συνολικές χρηματοδοτήσεις περίπου 365 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην ελληνική αγροδιατροφή, μέσω του νέου Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Μαργαρίτης Σχοινάς.

Εγκαινιάζοντας το περίπτερο 15 του ΥπΑΑΤ στην 90ή ΔΕΘ ο Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι το πρώτο από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου για επενδύσεις περνά πλέον στη φάση εφαρμογής, ενώ η πρώτη πρόσκληση προς τις τράπεζες είναι ήδη ανοιχτή.

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Ειδικότερα, 80 εκατ. ευρώ δημόσιων πόρων, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, αναμένεται να κινητοποιήσουν 250 εκατ. ευρώ σε δάνεια προς τον αγροδιατροφικό τομέα.

«Δεν θέλω να βλέπω καλές επενδύσεις να μένουν στα χαρτιά επειδή δεν βρέθηκε ο τρόπος να χρηματοδοτηθούν», σημείωσε εμφατικά ο κ. Σχοινάς, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι οι ευρωπαϊκοί πόροι να λειτουργήσουν ως μοχλός για την προσέλκυση πρόσθετης χρηματοδότησης και την υλοποίηση επενδύσεων.

Έμφαση στους νέους αγρότες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη χρηματοδότηση των νέων που επιλέγουν να εισέλθουν στον πρωτογενή τομέα. Όπως είπε, για πρώτη φορά δημιουργείται ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους νέους γεωργούς, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες πρόσβασης σε κεφάλαια που αντιμετωπίζουν όσοι ξεκινούν χωρίς σημαντική ίδια περιουσία ή επαρκείς εξασφαλίσεις.

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Οι καλές ιδέες να μην μένουν στο ράφι

Ο κ. Σχοινάς συνέδεσε τη χρηματοδότηση με τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της αγροδιατροφής. Αναφερόμενος στις επισκέψεις του τους τελευταίους μήνες σε παραγωγικές μονάδες και αγροτικές επιχειρήσεις, σε Πέλλα, Σέρρες, Κιλκίς και άλλες περιοχές, υπογράμμισε ότι διαπιστώνει στην πράξη τις δυνατότητες του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, καθώς πολλές επιχειρήσεις επενδύουν σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, αξιοποιούν την τεχνολογία, επιχειρούν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, να βελτιώσουν τη διαχείριση νερού και ενέργειας, να αναβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και να ανοίξουν νέες αγορές.

Νέο παραγωγικό μοντέλο

«Με τέτοιου είδους εργαλεία στη φαρέτρα μας είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε», υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς αναφερόμενος στο παραγωγικό μοντέλο. Μίλησε για μια «Ελλάδα της παραγωγής» που επενδύει, εκσυγχρονίζεται, αναζητά νέες αγορές και επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία της στο εξωτερικό.

«Αυτή την Ελλάδα θέλουμε να βοηθήσουμε να μεγαλώσει», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας διαθέτει περισσότερες δυνατότητες από όσες συχνά αναγνωρίζει η ίδια η χώρα.

Τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία

Το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει τρία διακριτά χρηματοδοτικά εργαλεία:

Το πρώτο, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα , προβλέπει εγγύηση έως 70% του δανείου, επιδότηση επιτοκίου έως 4% για τέσσερα έτη και δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο επενδύσεων όσο και κεφαλαίου κίνησης. Παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης χωρίς να απαιτείται η υλοποίηση επένδυσης ή η ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης.

, προβλέπει εγγύηση έως 70% του δανείου, επιδότηση επιτοκίου έως 4% για τέσσερα έτη και δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο επενδύσεων όσο και κεφαλαίου κίνησης. Παρέχεται δυνατότητα χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης χωρίς να απαιτείται η υλοποίηση επένδυσης ή η ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης. Το δεύτερο εργαλείο, το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΙΙ , αυξάνει το ανώτατο ύψος των δανείων από 25.000 σε 50.000 ευρώ, με το 50% του δανείου να παραμένει άτοκο και το υπόλοιπο 50% να συνοδεύεται από πλήρη επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη. Παράλληλα, η συμβουλευτική υποστήριξη αυξάνεται από 300 σε 800 ευρώ ανά σύμβαση, ενώ και εδώ προβλέπεται χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης.

, αυξάνει το ανώτατο ύψος των δανείων από 25.000 σε 50.000 ευρώ, με το 50% του δανείου να παραμένει άτοκο και το υπόλοιπο 50% να συνοδεύεται από πλήρη επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη. Παράλληλα, η συμβουλευτική υποστήριξη αυξάνεται από 300 σε 800 ευρώ ανά σύμβαση, ενώ και εδώ προβλέπεται χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης. Το τρίτο εργαλείο αφορά ειδικά τους νέους γεωργούς και συνδυάζει δανειακή χρηματοδότηση, μη επιστρεπτέα στήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη, με τη συνολική χρηματοδότηση και στήριξη να μπορεί να φτάσει έως τις 90.000 ευρώ. Προβλέπεται, επίσης, κατ’ εξαίρεση δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς γεωργικής γης ακόμη και έως το 100% του ύψους του δανείου.

Συνολικά, τα τρία εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν είτε αυτοτελώς είτε συμπληρωματικά με τις επενδυτικές παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ, μεταξύ άλλων για:

κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε Σχέδια Βελτίωσης ή

επενδύσεις μεταποίησης, με στόχο βιώσιμα επενδυτικά σχέδια να μην αναστέλλονται λόγω έλλειψης ρευστότητας ή ίδιας συμμετοχής.

Την ανάγκη να μετατραπεί η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο στήριξης των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα, υπογράμμισε από την πλευρά της η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.