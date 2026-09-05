ΕΣΕΕ: Αν κάθε τουρίστας άφηνε 100 ευρώ παραπάνω ο τζίρος του εμπορίου θα αυξανόταν κατά 4 δισ. ευρώ

Η αυξημένη αλληλεπίδραση του τουρισμού με το ελληνικό εμπόριο και οι δυνατότητες δημιουργίας μεγαλύτερης αξίας για τις τοπικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που διοργάνωσε η ΕΣΕΕ με την Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η ΕΣΕΕ κάλεσε την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο ESEE Media Stage της 90ής ΔΕΘ, σε συζήτηση παρουσία του Προέδρου της ΕΣΕΕ, Σταύρου Καφούνη.

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Η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στη σύνδεση τουρισμού και εμπορικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας ότι «ο τουρισμός μπορεί να δώσει υπεραξία στο εμπόριο, συμβάλλοντας στην μεγέθυνση του καταναλωτικού κοινού, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης τουριστικής επισκεψιμότητας στην χώρα».

Από την πλευρά του ελληνικού εμπορίου, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, υπογράμμισε τα οφέλη που θα έχει η οικονομία από την ανακατεύθυνση των επισκεπτών προς τις τοπικές αγορές και προϊόντα, τονίζοντας ότι «Μια αύξηση 100 ευρώ από κάθε ξένο επισκέπτη θα ενίσχυε τον κύκλο εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων κατά σχεδόν 4 δις».

Ανέφερε επίσης στην υπουργό τα ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας και την ανάγκη της άμεσης επίλυσής τους.