Κεραμέως: Μείωση του χρόνου απονομής κύριας σύνταξης από 500 σε 42 ημέρες και ψηφιοποίηση 53 εκατ. καρτελών ενσήμων

Ο e-ΕΦΚΑ έχει αναβαθμιστεί προσφέροντας πιο ποιοτικές υπηρεσίες για τον πολίτη, με ενδεικτική τη μείωση του χρόνου απονομής κύριας σύνταξης σε λιγότερο από 42 ημέρες από 500 που ήταν κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε εκδήλωση του e-ΕΦΚΑ, στο περίπτερο του υπουργείου στην 90η ΔΕΘ, τόνισε επίσης ότι πέρα από την ταχύτερη απονομή των συντάξεων ολοκληρώνεται και το «τιτάνιο» έργο της ψηφιοποίησης 53 εκατομμυρίων καρτελών ενσήμων.

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Σε ότι αφορά τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι «μόνο τα τελευταία περίπου δύο χρόνια έχουν μειωθεί οι εκκρεμότητες των ραντεβού κατά 86%» και πολύ πρόσφατα επεκτάθηκε ο πίνακας των λεγόμενων μη αναστρέψιμων παθήσεων, για να μην χρειάζεται οι ασθενείς συνεχώς νέα πιστοποίηση.

Ενίσχυση ασφαλιστικών ταμείων

Επισήμανε, ακόμη, ότι έχουν ενισχυθεί τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί 600.000 πολίτες που ήταν άνεργοι το 2019 εργάζονται και πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές και αυξήθηκαν μετά από την σχετικές ευεργετικές διατάξεις από 30.000 σε 300.000 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι.

Τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων, επισήμανε η υπουργός, αυξάνει και η ψηφιακή κάρτα εργασίας. «Μόνο πέρσι είχαμε 2,7εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες που δηλώθηκαν σε σχέση με πρόπερσι. Αυτό τι σημαίνει: υψηλότερες αποδοχές για τους εργαζόμενους εξυγίανση της αγοράς εργασίας, υψηλότερα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά οδηγούν σε καλύτερες αποδοχές για τους ασφαλισμένους για τους συνταξιούχους», ανέφερε.

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Σημαντικά επιτεύγματα

Υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια:

Αυξήθηκαν οι συντάξεις αθροιστικά κατά 17%

Καταργήθηκε ήδη το 50% της προσωπικής διαφοράς και

Από 1η Ιανουαρίου έχει νομοθετηθεί η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στο 100%

Έχουν αυξηθεί οι συντάξεις χηρείας.

Μείωση της ανεργίας

«Εμείς θέλουμε μία κοινωνία εργαζομένων, όχι μία κοινωνία ανέργων» τόνισε η υπουργός που έδωσε το παρών και σε εκδήλωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην 90ή ΔΕΘ.

Αναφέρθηκε στη μείωση του ποσοστού ανεργίας τριμήνου στο 7,9% μετά από 18 χρόνια και τόνισε ότι πίσω από τον δείκτη είναι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν, είναι εκατοτάδες χιλιάδες νέες και νέοι όπως αυτοί που είναι σήμερα στην εκδήλωση και είχαν την ευκαιρία να φοιτήσουν σε μία από τις πεντήντα σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα αναφέρθηκε στο έργο της ΔΥΠΑ την τελευταία επταετία και τόνισε ότι πίσω από κάθε αριθμό βρίσκεται μία ανθρώπινη ιστορία. Η κ. Χορμόβα ανέφερε ότι στον τομέα της απάσχολης 298.000 άτομα έχουν οδηγηθεί στην αγορά εργασίας και 88.000 θέσεις από αυτές ήταν θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, που σημαίνει νέοι άνθρωποι βρήκαν το πρώτο τους ένσημο στην αγορά εργασίας μέσα από τη δουλιεά και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mario Nava εξήρε το έργο της ΔΥΠΑ, στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης και είπε ότι τα προγράμματα της υπηρεσίας έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της αγοράς με εργατικό δυναμικό και έχουν βοηθήσει νέους ανθρώπους να υλοποιήσουν τα επαγγελματικά τους όνειρα με χαμόγελο.