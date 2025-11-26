Μακρο-οικονομία

Συλλογικές συμβάσεις: Ιστορική συμφωνία κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων

Ανακοινώσεις από την Υπουργό Εργασίας και τους Επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων στις 10:30 πμ στο Εργασίας
coworkers in a startup brainstorming strategies, writing a business plan on whiteboard to his team on a meeting
iStock

Μια κοινωνική συμφωνία ιστορικής σημασίας θα παρουσιάσει σήμερα σε συνέντευξη Τύπου (26.11.25) η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως από κοινού με όλους τους επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστεί από την Υπουργό Νίκη Κεραμέως και τους κοινωνικούς εταίρους πλαίσιο συμφωνίας για την ενθάρρυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της υπογραφής συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 

Είχε προηγηθεί κοινωνικός διάλογος μεταξύ Υπ. Εργασίας και κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τους παραπάνω στόχους. Η σχετική διαδικασία έχει ξεκινήσεις από τις αρχές του τρέχοντος έτους, κατ’ εφαρμογή του εργασιακού νόμου που πέρασε η κυβέρνηση στο τέλος του 2024.

Με το νόμο αυτό ενσωματώθηκε κοινοτική οδηγία για την παροχή κινήτρων για την αύξηση της συνδικαλιστικής κάλυψης σε όλη την ΕΕ, μαζί και την Ελλάδα (η οποία έχει ένα από τα χαμηλότερο ποσοστά), δηλαδή του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Σήμερα, στην Ελλάδα έχει συνδικαλιστική κάλυψη κοντά στο 20%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη ξεπερνά το 50%.

Σημειώνεται πάντως, πως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, πλην όμως έχει ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, όπως το ποσοστό για να κριθεί μία κλαδική συλλογική σύμβαση ως υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει στην κλαδική εργοδοτική ένωση που υπογράφει μια συλλογική σύμβαση να είναι μέλη επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται τουλάχιστον το 50% του κλάδου.
 

