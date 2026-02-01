Τα επόμενα ορόσημα για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου – Το στοίχημα για την Ελλάδα

Νέες δυναμικές εξελίξεις για τον Κάθετο Διάδρομο φέρνει η εμπορική συμφωνία της κοινοπραξίας ATLANTIC SEE LNG TRADE για την προμήθεια και πώληση αμερικανικού LNG, επιταχύνοντας την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν ο Όμιλος AKTOR (60%) και η ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), υπέγραψε πρόσφατα την πρώτη σύμβαση πώλησης LNG προς την Ουκρανία, με προμηθευτή την BP και αγοραστή τη Naftogaz. Το πρώτο φορτίο αναμένεται να φτάσει στη Ρεβυθούσα και να αποσταλεί στην Ουκρανία τον ερχόμενο Μάρτιο μέσω του Route 1.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς στις 24 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το έργο ενισχύει τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη και αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η σημασία του Κάθετου Διαδρόμου εντείνεται μετά την απόφαση της Ε.Ε. για αυστηρούς περιορισμούς στις εισαγωγές ρωσικού αερίου, με ειδική αναφορά στον TurkStream. Πλέον, κάθε ποσότητα που εισέρχεται από την Τουρκία θεωρείται δυνητικά ρωσικής προέλευσης, γεγονός που ενισχύει το πλεονέκτημα των ελληνικών υποδομών LNG.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι μία μεμονωμένη διαδρομή αλλά ένας ευρύτερος ενεργειακός άξονας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί μέσω του TAP, του IGB και του FSRU Αλεξανδρούπολης. Αν και σήμερα υπολειτουργεί λόγω της παρουσίας ρωσικού αερίου στην περιοχή, αναμένεται να αξιοποιηθεί πλήρως όσο εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές κυρώσεις έως το 2027.