Τα πετρελαιοειδή «διασώζουν» το εμπορικό ισοζύγιο – Στάσιμες οι συνολικές εξαγωγές αγαθών

Με «μαγική εικόνα» μοιάζει η βελτίωση του συνολικού εμπορικού ισοζυγίου που καταγράφηκε στα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, με βασικό «μοχλό» τα πετρελαιοειδή, την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αγαθών παραμένει σχεδόν στάσιμο ως προς την αξία του.

Στο δεκάμηνο, οι συνολικές εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε περίπου 67,4 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 40,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 3,7%. Το εμπορικό ισοζύγιο περιορίστηκε σε έλλειμμα ύψους περίπου 27,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση περίπου 6% σε ετήσια βάση.

Πίσω από αυτή τη βελτίωση βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό η αισθητή μείωση στην αξία των εισαγωγών πετρελαιοειδών, αλλά και η καλή πορεία των εξαγωγών καυσίμων. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές της χώρας αυξάνονται αντί να μειώνονται, κατά περίπου 2,2%, ενώ οι εξαγωγές εκτός ενέργειας εμφανίζουν οριακή μόνο άνοδο, κοντά στο 2,7%–2,9%. Με άλλα λόγια, πέρα από τα καύσιμα, η εικόνα των ελληνικών εξαγωγών αγαθών παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη και δεν συνιστά ουσιαστική ποιοτική αλλαγή στο εμπορικό ισοζύγιο.

Για άλλη μια φορά, εμφανίζεται η έντονη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας και της εμπορικής της δραστηριότητας από τα πετρελαιοειδή, τα οποία είναι μια εξαιρετικά ευμετάβλητη κατηγορία των πετρελαιοειδών, όπου οι μεταβολές στις διεθνείς τιμές, στις ισοτιμίες και στη ζήτηση μπορούν να αλλάξουν αισθητά τα μεγέθη από μήνα σε μήνα, όπως φάνηκε και τους προηγούμενους μήνες της έντονης κάμψης στις εξαγωγές. Την ίδια στιγμή, το διαρθρωτικό έλλειμμα στα μη ενεργειακά αγαθά παραμένει ουσιαστικά ανεπηρέαστο καθώς αν αφαιρεθούν τόσο τα καύσιμα όσο και τα πλοία από τον υπολογισμό, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών διευρύνεται ελαφρά σε σχέση με πέρυσι.

Ανάλογη είναι η μηνιαία εικόνα για τον Οκτώβριο. Οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5% και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά περίπου 5,8%, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα του μήνα να υποχωρήσει σχεδόν κατά μία πέμπτη σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024. Ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση των εξαγωγών περιορίζεται σε μόλις 0,3%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η βελτίωση οφείλεται κυρίως στην ενέργεια και όχι σε μια γενικευμένη ενίσχυση της εξαγωγικής βάσης.

Τα στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο βασικός προορισμός για τα ελληνικά προϊόντα εκτός ενέργειας, την ώρα που οι συναλλαγές με τρίτες χώρες επηρεάζονται περισσότερο από τις διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζει βελτίωση, χωρίς όμως να έχει αντιμετωπιστεί το διαχρονικό έλλειμμα στα μη ενεργειακά αγαθά.