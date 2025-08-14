Θέμα χρόνου να σπάσει το ρεκόρ της μέγιστης ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα, εκτιμά ο ΑΔΜΗΕ

Η μέγιστη αιχμή της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα σημειώθηκε το 2007, όταν έφτασε τα προσωρινά τα 10.911 MW.

Έκτοτε, η οικονομική κρίση περιόρισε σημαντικά τη συνολική ζήτηση και ακόμα και μέχρι σήμερα η αιχμή δεν έχει “χτυπήσει” εκείνο το νούμερο, παρά τις αυξημένες ανάγκες για ρεύμα λόγω των κλιματιστικών τα καλοκαίρια.

Ενδεικτικά, φέτος κατά τους θερινούς μήνες η μεσημβρινή αιχμή βρέθηκε κοντά στα περίπου 10.500 MW, όμως έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο στα αμέσως επόμενα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ, ήδη από το 2026 αναμένονται αιχμές πάνω από τα 11.000 MW, ενώ το 2030 προβλέπεται να σπάσουν και το επίπεδο των 12.000 MW. Αυτό είναι λογικό, καθώς η ζήτηση θα αυξάνεται λόγω της τάσης για εξηλεκτρισμό τομέων όπως οι μεταφορές και η θέρμανση, στα πλαίσια των όσων επιτάσσει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Μάλιστα, ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι η αιχμή της ζήτησης θα βρεθεί κοντά στα 13.000 MW το 2034.

Αναλυτικά, τα σενάρια του ΑΔΜΗΕ και του ΕΣΕΚ αποτυπώνονται ως εξής:

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εκτιμήσεις του διαχειριστή είναι σαφώς πιο μετριασμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες του ΕΣΕΚ, το οποίο βλέπει πολύ πιο ραγδαία άνοδο της ζήτησης και των αιχμών.