Θέμα χρόνου να σπάσει το ρεκόρ της μέγιστης ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα, εκτιμά ο ΑΔΜΗΕ

Ολοένα και πιο ψηλά θα βρεθεί τα επόμενα χρόνια η αιχμιακή ζήτηση με βάση τις προβλέψεις
Πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Χάρης Αποσπόρης

Η μέγιστη αιχμή της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα σημειώθηκε το 2007, όταν έφτασε τα προσωρινά τα 10.911 MW.

Έκτοτε, η οικονομική κρίση περιόρισε σημαντικά τη συνολική ζήτηση και ακόμα και μέχρι σήμερα η αιχμή δεν έχει “χτυπήσει” εκείνο το νούμερο, παρά τις αυξημένες ανάγκες για ρεύμα λόγω των κλιματιστικών τα καλοκαίρια.

Ενδεικτικά, φέτος κατά τους θερινούς μήνες η μεσημβρινή αιχμή βρέθηκε κοντά στα περίπου 10.500 MW, όμως έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο στα αμέσως επόμενα.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ, ήδη από το 2026 αναμένονται αιχμές πάνω από τα 11.000 MW, ενώ το 2030 προβλέπεται να σπάσουν και το επίπεδο των 12.000 MW. Αυτό είναι λογικό, καθώς η ζήτηση θα αυξάνεται λόγω της τάσης για εξηλεκτρισμό τομέων όπως οι μεταφορές και η θέρμανση, στα πλαίσια των όσων επιτάσσει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Μάλιστα, ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι η αιχμή της ζήτησης θα βρεθεί κοντά στα 13.000 MW το 2034.

Αναλυτικά, τα σενάρια του ΑΔΜΗΕ και του ΕΣΕΚ αποτυπώνονται ως εξής:

screenshot

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εκτιμήσεις του διαχειριστή είναι σαφώς πιο μετριασμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες του ΕΣΕΚ, το οποίο βλέπει πολύ πιο ραγδαία άνοδο της ζήτησης και των αιχμών.

