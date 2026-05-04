Χωρίς αναδρομική ισχύ ο «κόφτης» στα πανωτόκια – Τι αλλάζει για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες με το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΝ

Τέλος βάζει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης -που θα τεθεί σε διαβούλευση αυτό το μήνα- στις χρεώσεις και τα πανωτόκια από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, και σύμφωνα με το οποίο μπαίνει πλαφόν στα πανωτόκια για κεφάλαιο έως 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του LiveNews, το νομοσχέδιο αφορά κυρίως καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Μέχρι 100.000 ευρώ μπαίνει ένα πλαφόν στα πανωτόκια το πλαφόν θα είναι από 30% έως 50% ανάλογα με τι το δάνειο είναι αυτό ή αν είναι πιστωτική κάρτα.

Για παράδειγμα, για καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ, κανονικά θα πληρώσει κάποιος τόκους 2.480 ευρώ, δηλαδή συνολικά θα πληρώσει στο τέλος της διάρκειας του καταναλωτικού δανείου 12.480 ευρώ, όμως αν δεν πληρώσει 3-4 δόσεις ξεφεύγει πάνω από τις 13.000 ευρώ. Ότι άρα είναι πάνω από 13.000 ευρώ θα διαγραφεί, δεν θα το πληρώσει.

Όσο καθυστερούσε κάποιος να πληρώσει ανέβαινε και το πανωτόκιο, τώρα όμως με τις νέες ρυθμίσεις δεν μπορεί να φύγει πάνω από 13.000 ευρώ.

Με τη σειρά τους και οι τράπεζες θα αλλάξουν το πλαίσιο του πως θα δίνουν δάνεια από εδώ και πέρα. Άρα θα δυσκολέψει το να πάρει κάποιος καταναλωτικό δάνειο μιας και ήδη έχει δυσκολέψει στο επιχειρηματικά και τα στεγαστικά δάνεια.

Όσο αφορά τις πιστωτικές κάρτες, ένα χρέος 5.000 ευρώ με επιτόκιο 18% -φτάνει ακόμα και το 20% αν τραβήξεις χρήματα από την πιστωτική σου κάρτα και δεν τα επιστρέψεις κατευθείαν στην τράπεζα- ο κόφτης μπαίνει στα 6.500 ευρώ αν δεν πληρώσει αυτός που έχει την πιστωτική για περισσότερο από 1 χρόνο. Ένα λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να πληρώνουν ένα μικρό ποσό πχ. 100 ευρώ, γιατί τα 75 ευρώ είναι οι τόκοι και τα 25 ευρώ είναι το κεφάλαιο άρα δεν μειώνουν ποτέ το απλήρωτο χρέος στην πιστωτική. Γι’ αυτό λοιπόν μπαίνει ο κόφτης.

Να σημειωθεί ότι με τα ηλεκτρονικά συστήματα που υπάρχουν γνωρίζουν οι τράπεζες εάν κάποιος είναι κακοπληρωτής αν κάποια στιγμή σταματήσει να πληρώσει και στην πορεία έχει ξεκινήσει ξανά να καταβάλλει τις δόσεις.

Το νέο πλαίσιο δεν αφορά παλαιότερες πιστωτικές κάρτες ή καταναλωτικά δάνεια, άρα και το χρέος που έχει κάποιος στην πιστωτική του κάρτα θα το πληρώνει με το παλιό καθεστώς μέχρι τον Απρίλιο του 2026, και από εκεί και πέρα για τα χρέη στην πιστωτική ή για το καταναλωτικό δάνειο θα αφορά η ρύθμιση τις οφειλές, ότι παλαιό έχει κάποιος θα χρεώνεται και θα τοκίζεται με το προηγούμενο καθεστώς.