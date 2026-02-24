Θεοδωρικάκος: Έγκριση 400 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για τη βαριά βιομηχανία και αυτάρκεια στην παραγωγή χαρτιού

Δύο σημαντικές εξελίξεις για τη βιομηχανία και την ελληνική οικονομία που ενέκρινε η Κομισιόν ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στα social media, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, η Κομισιόν ενέκρινε τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 400 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βαριάς βιομηχανίας, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στήριξης επενδύσεων σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, όπου έως σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχο πλαίσιο ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις από μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι, μέσω στρατηγικής επένδυσης που υποστηρίζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, επιτεύχθηκε αυτάρκεια στην παραγωγή χαρτιού, με την εγχώρια παραγωγή να καλύπτει πλέον το σύνολο των αναγκών της χώρας. Όπως τόνισε, η εξέλιξη αυτή περιορίζει την ανάγκη εισαγωγών και συνιστά σημαντική οικονομική επιτυχία.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και καλύτερες αμοιβές, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα αναφέρει ο υπουργός: «Δυο πολύ καλά νέα σήμερα για την βιομηχανία μας, και μας ενδιαφέρουν όλους, γιατί η βιομηχανία δημιουργεί χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας με πολύ καλύτερους μισθούς, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.

Η πρώτη είδηση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δίνει πλέον την δυνατότητα να ενισχύουμε οικονομικά σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η μεταλλευτική βιομηχανία, όπου μέχρι τώρα αυτό δεν γινόταν.

Άρα, μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες μπορούν να στηριχτούν για περαιτέρω επενδύσεις για νέες θέσεις εργασίας.

Η δεύτερη πολύ καλή είδηση: με επένδυση που ενισχύει το υπουργείο Ανάπτυξης, πετυχαίνουμε η παραγωγή χαρτιού να καλύπτει το σύνολο των αναγκών της χώρας. Πολύ απλά, η Ελλάδα δεν θα χρειάζεται να εισάγει χαρτί και αυτό είναι μία σημαντική οικονομική επιτυχία».