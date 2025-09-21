Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Θεοδωρικάκος: Φραγμός στην αισχροκέρδεια, γκάζι στην ανάπτυξη

Ο Υπουργός δήλωσε ότι: « Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αρχές που χαρακτηρίζουν την δημιουργία νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή»
Τάκης Θεοδωρικάκος
Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Με αφορμή τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της MRB, που καταγράφει ισχυρή στήριξη των πολιτών στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών και τον έλεγχο της αγοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη λογοδοσία στο δημόσιο χρήμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος πήρε θέση λέγοντας ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του και στηρίζονται στην πλειοψηφία των πολιτών.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι: « Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι αρχές που χαρακτηρίζουν την δημιουργία νέας ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή καθώς και την επανάκτηση των χρημάτων από επενδύσεις που δεν έγιναν».

«Αυτή η αποδοχή μας δίνει δύναμη και μας δεσμεύει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας, για την ακόμα πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών και της αισχροκέρδειας, αλλά και για να επιστρέψουμε στην κοινωνία τα χρήματα που έχουν δοθεί, με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και ανάπτυξη για όλους σε όλη την Ελλάδα» είπε καταλήγοντας ο Υπουργός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Ψηφιακός χρυσός: Σχέδιο για να γίνει πιο προσιτή η αγορά του πολύτιμου μετάλλου από μικρoεπενδυτές
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού προωθεί την ιδέα του «ψηφιακού χρυσού» που θα διευκολύνει την αγορά του από όσους θέλουν να επενδύσουν σε αυτόν χωρίς τη διαμεσολάβηση εισηγμένων σε χρηματιστηριακές αγορές funds
New virtual money concept, Gold Bitcoins ( btc ) is Digital crypto-currency use blockchain Technology for
Γιατί οι διεθνείς επενδυτές επιλέγουν ελληνικά ομόλογα – Εισροές 7,5 δισ. ευρώ στο α΄ 6μηνο του 2025 για αγορές ομολόγων και εντόκων
Παρά τους κραδασμούς που παρατηρούνται τελευταία στις διεθνείς αγορές ομολόγων, η εγχώρια αγορά κρατικών ομολόγων παρουσιάζεται ανθεκτική
3d rendered financial graphs, perfectly usable for topics like stock exchange, financial technology or business and economy in general
Πιερρακάκης στο ECOFIN: «Καινοτομία και ψηφιοποίηση, ως μοχλοί ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης»
O Κυριάκος Πιερρακάκης, διευθύνοντας την συζήτηση, μετέφερε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την προσωπική του εμπειρία από τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΣΕΒΕ: Ο χάρτης των ελληνικών εξαγωγών 
Η φετινή έρευνα ανέδειξε σημαντικά ευρήματα για το επίπεδο της εξαγωγικής δραστηριότητας κάθε περιφέρειας, καταγράφοντας την ανάκαμψη που ακολούθησε την πτώση του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19
Παρουσίαση μελέτης ΣΕΒΕ – Συνδέσμου Εξαγωγέων «Χαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια, 2020-2024»
Newsit logo
Newsit logo