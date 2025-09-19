Πολιτική

Δημοσκόπηση MRB: Τα οικονομικά των νοικοκυριών το Νο1 πρόβλημα για το 60% των πολιτών

Πώς βλέπουν οι πολίτες τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και το Νίκου Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Τα οικονομικά των νοικοκυριών και το βιοτικό επίπεδο είναι τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες σε ποσοστό 60% σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο Open το βράδυ της Παρασκευής (19/9/25).

Στη δημοσκόπηση της MRB, απάντησαν επίσης, ότι είναι προβληματισμένοι με την οικονομία της χώρας (35,1%), με θέματα Δικαιοσύνης (35%), με το κοινωνικό κράτος (21,4), με τα εθνικά θέματα (21,1%) και με θέματα θεσμών και Δημοκρατίας (17,3%).

Για την έρευνα, που έγινε το διάστημα 15 με 17 Σεπτεμβρίου 2025, οι πολίτες ρωτήθηκαν για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

To 68,2% των ψηφοφόρων της ΝΔ τις είδε θετικά ενώ το 26,1% αρνητικά. Αντίστοιχα, οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ είδαν με «καλό μάτι» τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού σε ποσοστό 26,4%

Πάντως η πλειοψηφία των αναποφάσιστων, θεωρεί ότι δεν θα βοηθηθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ (88,5%).

Στην ερώτηση για τα μέτρα που εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θετικά τα βλέπει το 64,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 38,2% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, το 37,9% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 38,2% των ψηφοφόρων της «Ελληνικής Λύσης» και το 15,8% των ψηφοφόρων της ΝΔ. 

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε την Πέμπτη (18/9/25), στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκέντρωσε το 28,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,7% η «Ελληνική Λύση» το 12% και η «Πλεύση Ελευθερίας» 11,1%.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,4 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου, ενώ στη Βουλή αν γίνονται αύριο εκλογές θα έμπαιναν δέκα κόμματα.

