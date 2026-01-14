Θεοδωρικάκος: Ζητά από τις ασφαλιστικές συγκρατημένες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Με βασικό αντικείμενο τα ασφάλιστρα υγείας, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και του προεδρείου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στο οποίο ζητήθηκε οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας να κινηθούν στα περσινά επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, της ΕΑΑΕ και του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, πραγματοποιήθηκε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων σε θετικό κλίμα, ενώ συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η επικοινωνία με νέα επαφή τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι οι όποιες αυξήσεις θα πρέπει να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις περσινές και να κινούνται στα όρια του πληθωρισμού. Να θυμίσουμε ότι πέρσι με νομοθετική ρύθμιση του υπουργού Ανάπτυξης η αύξηση από το 15% έγινε 7%. Παράλληλα αναμένεται και ο νέος δείκτης από την ΕΛΣΤΑΤ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, Δέσποινα Τσαγγαρη, καθώς και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγιας.