Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Η συμφωνία μείωσης τιμών ισχύει για δύο μήνες, δεν έχουμε δεσμευθεί μετά τον Οκτώβριο

Η λεγόμενη «συμφωνία κυρίων» για τις μειώσεις στο ράφι ανάμεσα στην κυβέρνηση και σε εκπροσώπους της αγοράς, ενδέχεται να μη συνεχιστεί μετά τον Οκτώβριο, όπως επισημαίνει ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).

Με τον πόλεμο στο Ιράν να μαίνεται και να προκαλεί καθημερινά μεγάλες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, το ενεργειακό – μεταφορικό κόστος παραμένει «γρίφος», με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο να δηλώνει υπό αυτές τις συνθήκες ότι η συμφωνία των ανθρώπων της αγοράς με την κυβέρνηση ενδέχεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

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«Η συμφωνία για τη μείωση τιμών αφορά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Δεν έχουμε δεσμευθεί για τίποτα για το διάστημα μετά τον Οκτώβριο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος στην «Καθημερινή»,

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από την οποία προέκυψε η πολυσυζητημένη «συμφωνία κυρίων», διευκρινίζει ότι για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026 έχει συμφωνηθεί απλώς να επανέλθουν στο τραπέζι οι εκπρόσωποι της αγοράς και η κυβέρνηση, προκειμένου να επανεξετάσουν τα δεδομένα, χωρίς όμως να υπάρχει δέσμευση από κάποια πλευρά.