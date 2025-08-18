Tι σημαίνει για την Ελλάδα η «απεριόριστη» οικονομική στήριξη στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις – Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση ΗΠΑ, ΕΕ, Ουκρανίας

Πιο ακριβός και, προπαντός, μόνιμος μπορεί να αποδειχτεί για την ΕΕ και την Ελλάδα, ο «λογαριασμός» της «ειρήνης» (αν μη τι άλλο στο σκέλος των αμυντικών δαπανών) στην Ουκρανία σε σχέση με εκείνον του έως τώρα πολέμου.

Το παραπέρα ξεδίπλωμα του νέου (καθώς αυτός μπορεί να είναι μεγαλύτερος σε σχέση με εκείνο που είχαν καθορίσει μέχρι τώρα η ΕΕ και το ΝΑΤΟ) ενδεχομένως «λογαριασμού» των αμυντικών δαπανών σε μία πιθανή «ειρήνη» θα αρχίσει ίσως τις αμέσως επόμενες εβδομάδες εφόσον, φυσικά, ευδοκιμήσει η σημερινή (18.8.2025) συνάντηση κορυφής στην Ουάσιγκτον μεταξύ των ηγετών ΗΠΑ, Ουκρανίας ΕΕ, ΝΑΤΟ, Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας και της Φινλανδίας και φυσικά, η σχεδιαζόμενη συνάντηση κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας…

Κλειδί για το νέο «λογαριασμό» της αναμενόμενης «ειρήνης» βρίσκεται βρίσκεται σε μία φράση της κοινής δήλωσης των ηγετών της ΕΕ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας κ.λ.π. κατά την 16η Αυγούστου 2025, δηλαδή την επόμενη μέρα της συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε αυτή αναφέρεται χαρακτηριστικά πως «δεν πρέπει να τεθούν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ή στη συνεργασία της με τρίτες χώρες».

Φυσικά, η πρόταση των Ευρωπαίων ηγετών για «απεριόριστη» ανάπτυξη των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν μπορεί -όπως επισημαίνουν αναλυτές στο newsit.gr – παρά να ισοδυναμεί με «απεριόριστη» οικονομική ενίσχυση τους όχι μόνο από την ΕΕ και τη Βρετανία, αλλά και τις ΗΠΑ.

Είναι η πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάνουν λόγο – εμμέσως – για «απεριόριστη» οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας και, συγκεκριμένα, των ενόπλων δυνάμεων τους.

Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα επανεξοπλισμού της ΕΕ (ReArm EU 2030 – SAFE) για την περίοδο 2025 – 2028 περιλαμβάνει μεν τις δαπάνες στρατιωτικής ενίσχυσης της Ουκρανίας, αλλά προβλέπεται, επίσης, πλαφόν τόσο στην συνολική αύξηση των αμυντικών δαπανών μέσω της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής (1,5% κατ’ έτος)…

Υπενθυμίζεται πως έως τώρα μόνο η Γερμανία -μέσω του ξεχειλώματος του συνταγματικού φρένου χρέους (19 Μαρτίου 2025) – έχει αποφασίσει απεριόριστη αύξηση των αμυντικών δαπανών τόσο για την ασφάλεια, τόσο της δική τους, όσο και της Ουκρανίας.

Με την κοινή δήλωσή τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατά την 16η Αυγούστου 2025 περί «απεριόριστης» ενίσχυσης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανοίγουν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανεβάζουν τον πήχη συνολικά των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών πέρα από το επίπεδο που έθεσε η ΕΕ με βάση το ReArm EU 2030, καθώς αυξάνεται το βάρος της αμυντικής θωράκισης της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσίας.

Η διαφαινόμενη παραπέρα αύξηση του «λογαριασμού» με τον… κωδικό «Ουκρανία» είναι αδύνατο να μην επηρεάσει και τον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό, αρχής γενομένης από εκείνο του 2026, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει η Κομισιόν κάνοντας λόγο για την ανάγκη «διαρκών» μέτρων (αύξησης φορο-εσόδων και μείωσης των δαπανών) για την επίτευξη του στόχου του 5% στις αμυντικές δαπάνες έως το 2035, σύμφωνα με τις αποφάσεις της τελευταίας συνόδου του ΝΑΤΟ (Ιούνιος 2025), έτσι ώστε να μην αυξηθεί παραπέρα το δημόσιο χρέος (για χάρη της αύξησης των αμυντικών δαπανών).

Οι προειδοποιήσεις αυτές κάθε άλλο παρά… πρόωρες μπορούν να χαρακτηριστούν ειδικά μετά το ράλι των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, μαζί και της Ελλάδας (ή αλλιώς του κόστους δανεισμού) το οποίο σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο που δημιούργησε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στις 15 Αυγούστου 2025.

Αν συνεχιστεί αυτό το ράλι θα αυξηθούν οι μελλοντικές πιέσεις -και- στον ελληνικό κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με τα περιθώρια νέων μόνιμων ελαφρύνσεων, όπως εκείνες που θα ανακοινωθούν από το βήμα της ερχόμενης ΔΕΘ.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά όποια και αν είναι τα νέα μόνιμα μέτρα ενίσχυσης αυτά θα πρέπει να ιδωθούν -και- από το πρίσμα της συνολικής πορείας της ελληνικής οικονομίας, η οποία επικαθορίζεται πλέον από το συνδυασμό μίας διπλής, μόνιμης θηλιάς: Της αύξησης των αμυντικών δαπανών και της λειψυδρίας.