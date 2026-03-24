Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές στα σταθερά τιμολόγια ρεύματος – Πλήρη ανατροπή των εκτιμήσεων των προμηθευτών έφερε η κρίση

«Όποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε», είναι το ρητό που εκφράζει αυτή τη στιγμή την κατάσταση στη λιανική του ηλεκτρικού ρεύματος και στα τιμολόγια.

Οι προμηθευτές είναι αντιμέτωποι με μια ανατροπή στις εκτιμήσεις που είχαν κάνει για το φετινό έτος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γεγονός που μοιραία αλλάζει τα δεδομένα και στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Συγκεκριμένα, επηρεάζονται πλέον εκτός από τα μεταβλητά (πράσινα-κίτρινα) και τα σταθερά (μπλε) προϊόντα, με τις ανατιμήσεις να έχουν γίνει ήδη αισθητές.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η τιμή που προσφέρεται για ένα μπλε συμβόλαιο έχει να κάνει κυρίως με δύο βασικές μεταβλητές:

Η μια είναι το μακροχρόνιο κόστος του ίδιου του προμηθευτή και το πως διαμορφώνεται με βάση μια σειρά από παράγοντες, όπως η αντασφάλισή του, το αν είναι καθετοποιημένος, το χαρτοφυλάκιο παραγωγής και η έκθεση στις τιμές της χονδρικής. Από την άλλη, υπήρχε μέχρι σήμερα το σαφές κίνητρο για να προσφέρονται οι πλέον ανταγωνιστικές τιμές στα μπλε συμβόλαια, ώστε να εξασφαλιστεί μερίδιο αγοράς.

Όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον τα πράγματα, επηρεάζονται και οι δύο πλευρές αυτής της εξίσωσης. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος, που με τη σειρά του δυσκολεύει το όποιο περιθώριο είχαν να βγουν στην αγορά με πολύ φθηνά προϊόντα για να χτυπήσουν τους ανταγωνιστές τους.

Το αποτέλεσμα είναι μια ήδη εμφανής ανατίμηση στα μπλε τιμολόγια, η οποία δεν εμφανίζεται ακόμα στον πίνακα που δημοσιεύει η ΡΑΑΕΥ και ενημερώνεται περιοδικά. Θα πρέπει να ανατρέξει κανείς στις ιστοσελίδες των ίδιων των παρόχων για να εντοπίσει τις τρέχουσες τιμές.

Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι από τα 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ξεκινούσε μέχρι τα τέλη του 2025 το φθηνότερο μπλε συμβόλαιο, πλέον ξεκινά από τα 11,5 περίπου λεπτά. Για τη συνέχεια, οι προβλέψεις είναι ότι θα κινηθούν ακόμα ψηλότερα, αφού οι πλήρεις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρως αισθητές.

Μάλιστα, υπάρχει προμηθευτής που έχει αφαιρέσει εντελώς τα μπλε προϊόντα από την ιστοσελίδα του, ενώ προηγουμένως είχε μια από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά. Ένα γεγονός που σίγουρα δείχνει ότι οι εταιρείες κάνουν προσπάθεια να μην εκτεθούν και θέλουν να προστατεύσουν την οικονομική τους θέση στο εξής.

Στελέχη της αγοράς δήλωσαν στο newsit ότι ενδεχόμενη μόνιμη παύση προσφοράς των μπλε συμβολαίων είναι παράνομη, καθώς τόσο το ευρωπαϊκό δίκαιο, όσο και οι κανόνες της εγχώριας αγοράς επιβάλουν να προσφέρεται τουλάχιστον ένα τέτοιο προϊόν από κάθε προμηθευτή.

Όλα τα παραπάνω αφορούν όσους ενδιαφέρονται σήμερα να συνάψουν νέο συμβόλαιο. Υπάρχουν, όμως και όσοι διαθέτουν ήδη υπογεγραμμένα μπλε συμβόλαια και ανησυχούν μήπως αλλάξουν μονομερώς οι όροι εκ μέρους των εταιρειών ή ακόμα και μήπως γίνει μονομερής διακοπή.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει ο πάροχος να επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας και να ενημερώσει έξι μήνες νωρίτερα τον πελάτη, ενώ παράλληλα θα χρειαστεί την έγκριση της ΡΑΑΕΥ. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση είναι παράνομη και ο πελάτης έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της χώρας μας για να προστατεύσει τα δικαιώματά του.

Προς το παρόν δεν διαφαίνεται μια τέτοια τάση εκ μέρους των προμηθευτών, οι οποίοι επικεντρώνονται στις τιμές των νέων μπλε συμβολαίων και όχι στο να ακυρώσουν ή να αλλάξουν τα υφιστάμενα.

Τέλος, να θυμίσουμε ότι στην ενεργειακή κρίση του 2022, όταν οι τιμές ήταν πολύ ψηλότερες από σήμερα, οι όροι των σταθερών τιμολογίων τηρήθηκαν και δεν άλλαξαν.