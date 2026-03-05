Το 50% της παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα είναι μαζικής κατανάλωσης

Στα 1.645.266 εκατόλιτρα διαμορφώθηκε η παραγωγή κρασιού στην Ελλάδα για την περίοδο 2025 – 2026, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς την Κομισιόν. Σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, αυτός ο όγκος αποτελεί τον τρίτο χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ, μετά το ιστορικά χαμηλό επίπεδο της περιόδου 2023 – 2024, όταν η παραγωγή είχε περιοριστεί στα 1.379.433 εκατόλιτρα.

Παράλληλα, η παραγωγή της περιόδου 2025 – 2026 εμφανίζεται μειωμένη κατά 15,07% σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στα ακραία καιρικά φαινόμενα, με χαρακτηριστικότερα τους παγετούς του Μαρτίου και του Απριλίου, αλλά και την έντονη ξηρασία που επικράτησε την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Μεταβολές ανά κατηγορία οίνου

Σε σύγκριση με την περίοδο 2024 – 2025, καταγράφονται διαφοροποιήσεις στις επιμέρους κατηγορίες κρασιού. Αναλυτικά, οι οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) μειώθηκαν κατά 10,25%, ενώ οι οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) αυξήθηκαν κατά 11,15%. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ποικιλιακοί οίνοι (+38,92%), καθώς και οι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη (+15,09%). Η κατηγορία «άλλοι οίνοι και γλεύκη» παρουσίασε αύξηση 228,57%.

Σε επίπεδο συνολικής παραγωγής, οι οίνοι χωρίς γεωγραφική ένδειξη αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής με ποσοστό 49,29% (810.947 εκατόλιτρα). Ακολουθούν οι οίνοι ΠΓΕ με 25,05% (412.103 εκατόλιτρα), οι ποικιλιακοί οίνοι με 17,18% (282.712 εκατόλιτρα) και οι οίνοι ΠΟΠ με 8,20% (134.939 εκατόλιτρα), ενώ οι λοιποί οίνοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,28%. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι περίπου το μισό της ελληνικής παραγωγής αφορά οίνους μαζικής κατανάλωσης, όπως υποστηρίζει η ΚΕΟΣΟΕ.

Επιπλέον, από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι οι λευκοί οίνοι κυριαρχούν στην ελληνική παραγωγή. Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύουν το 66,27% της συνολικής παραγωγής, με όγκο 1.090.332 εκατόλιτρα. Οι ερυθροί, οι ερυθρωποί και οι λοιποί οίνοι αντιστοιχούν στο 32,09% της παραγωγής, δηλαδή σε 527.888 εκατόλιτρα.

Τέλος, η περιορισμένη διαθεσιμότητα οίνου το 2023, που προέκυψε από τη χαμηλή παραγωγή και τα μειωμένα αποθέματα, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των εισαγωγών, καθώς το 2024 οι εισαγωγές οίνου αυξήθηκαν κατά 39,95%, ενώ το 2025 κατέγραψαν περαιτέρω άνοδο κατά 18,73%.