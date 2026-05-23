Το ΔΝΤ κουνά το δάκτυλο στην ΕΕ για μεταρρυθμίσεις – Προειδοποιεί για χρέος χωρίς βιώσιμη πορεία

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) υπογραμμίζει προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν δεν προβούν σε βαθιές μεταρρυθμίσεις, θα βρεθούν αντιμέτωπες με ένα δημόσιο χρέος χωρίς βιώσιμη πορεία.

Με έγγραφο, το ΔΝΤ ζητά από τα κράτη – μέλη να προχωρήσουν στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα συνδυάζονται με δημοσιονομική εξυγίανση και κοινό δανεισμό, δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τεράστια έξοδα στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των συντάξεων τα επόμενα 15 χρόνια

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την άτυπη σύνοδο του Eurogroup στη Λευκωσία, το ΔΝΤ ξεκαθάρισε προς τις χώρες της ΕΕ ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει μη βιώσιμη πορεία.

«Με αμετάβλητη πολιτική, το χρέος της μέσης ευρωπαϊκής χώρας θα φθάσει το 130% του ΑΕΠ έως το 2040 σχεδόν διπλασιαζόμενο σε σχέση με σήμερα», ανέφερε το ΔΝΤ σε έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τις συζητήσεις των υπουργών σε άτυπη συνάντηση στη Λευκωσία και ήρθε στη δημοσιότητα από το Reutetrs.

Το έγγραφο επισημαίνει ότι για να αποφευχθεί ένα τέτοιο σενάριο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να βελτιώσουν τα κίνητρα για τους πολίτες, ώστε να μετακινούνται εντός της Ένωσης για να βρουν εργασία και για τις εταιρείες να τους προσλαμβάνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να ενοποιήσει τις αγορές ενέργειας, να διευκολύνει τη ροή των αποταμιεύσεων των πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση προς επικερδείς επενδύσεις και να εναρμονίσει τη νομοθεσία, η οποία σήμερα συχνά διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης θα συνέβαλαν όπως και οι κρατικές εγγυήσεις για επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου σε έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ανθεκτικά στις κλιματικές αλλαγές, που θα βοηθούσαν στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε αυτά.

Τέλος, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι η καινοτομία, η ενέργεια και η άμυνα αποτελούν ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά και θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω κοινών δανεισμών.

Στο έγγραφο επισημαίνεται πως το κοινό χρέος αποτελεί ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα στην ΕΕ, όπου ορισμένες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία ή η Γαλλία τάσσονται υπέρ, ενώ άλλες, όπως η Γερμανία και αρκετές χώρες της Βόρειας Ευρώπης, αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα.

Το ΔΝΤ υπογράμμισε ότι, ακόμη και αν εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ θα εξακολουθήσουν να χρειάζονται δημοσιονομική εξυγίανση για να θέσουν το χρέος σε τροχιά μείωσης.

«Η προσέγγιση της “αποφυγής των προβλημάτων” που έχουν υιοθετήσει μέχρι τώρα πολλές χώρες φτάνει στα όριά της, και μια πιο στρατηγική αντίδραση φαίνεται απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες πιέσεις στις δαπάνες. Η πραγματοποίηση αλλαγών με αποσπασματικό τρόπο ή οι επιφανειακές αλλαγές είναι πιθανό να αποδειχθούν ανεπαρκείς», τονίζει το ΔΝΤ στο αυστηρό του μήνυμα προς την ΕΕ.