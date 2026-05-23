Τι αποτέλεσμα έφερε το «πάγωμα» των νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις

Μείωση των ενεργών Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μετά το πάγωμα έκδοσης νέων ΑΜΑ στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

Η εικόνα αποτυπώνεται στη νέα έκθεση αποτελεσμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη στεγαστική πολιτική, με ειδική ενότητα για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το μέτρο ξεκίνησε την 1.1.2025, μετά τη νομοθετική παρέμβαση του Δεκεμβρίου του 2024, η οποία απαγόρευσε τη λήψη νέων ΑΜΑ στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ για τις 3 περιοχές του κέντρου.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, η επιλογή των συγκεκριμένων δημοτικών διαμερισμάτων συνδέθηκε με την πολύ μεγάλη συγκέντρωση της δραστηριότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας. Στις 31.12.2024, δηλαδή την τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη του περιορισμού, οι ενεργοί ΑΜΑ στο 1ο, 2ο και 3ο Διαμέρισμα ανέρχονταν σε 29.589, σε σύνολο 37.688 για όλο τον Δήμο Αθηναίων. Αυτό σημαίνει ότι τα 3 διαμερίσματα συγκέντρωναν το 78,5% των ενεργών ΑΜΑ στην Αθήνα.

Το πρώτο αποτέλεσμα του μέτρου φαίνεται στη μείωση που καταγράφεται μετά την εφαρμογή του. Οι ενεργοί ΑΜΑ στα τρία πρώτα διαμερίσματα από 29.589 στις 31.12.2024 μειώθηκαν σε 28.970 στις 21.1.2025 και σε 27.036 στις 8.10.2025. Δηλαδή, μέσα σε περίπου εννέα μήνες, ο αριθμός τους υποχώρησε κατά 2.553 ΑΜΑ ή κατά 8,6%.

Η μεγαλύτερη απόλυτη μείωση εμφανίζεται στο 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα, όπου βρίσκεται και ο βασικός πυρήνας της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Αθήνα. Οι ενεργοί ΑΜΑ από 19.076 στις 31.12.2024 μειώθηκαν σε 18.641 στις 21.1.2025 και σε 17.525 στις 8.10.2025. Η υποχώρηση φτάνει τους 1.551 ΑΜΑ.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα άλλα 2 διαμερίσματα που καλύπτει η απαγόρευση. Στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα οι ενεργοί ΑΜΑ από 6.427 μειώθηκαν σε 6.301 και στη συνέχεια σε 5.789, ενώ στο 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα από 4.086 υποχώρησαν σε 4.028 και τελικά σε 3.722. Η μείωση δεν περιορίζεται μόνο στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το πάγωμα, καθώς τα στοιχεία της παρουσίασης δείχνουν υποχώρηση και στο σύνολο του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, οι ενεργοί ΑΜΑ σε όλη την Αθήνα από 37.688 στις 31.12.2024 μειώθηκαν σε 36.887 στις 21.1.2025 και σε 34.507 στις 8.10.2025. Η συνολική μείωση φτάνει τους 3.181 ΑΜΑ ή 8,4%. Η παρουσίαση του ΥΚΟΙΣΟ αξιολογεί την εξέλιξη αυτή ως θετικό αντίκτυπο του μέτρου ως προς τον στόχο περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας.

Η λειτουργία του μέτρου είναι σταδιακή και όχι άμεση. Δεν αφαιρεί ΑΜΑ από ακίνητα που είχαν ήδη ενταχθεί στο μητρώο πριν από την έναρξη της απαγόρευσης, αλλά εμποδίζει την είσοδο νέων καταχωρίσεων στις περιοχές εφαρμογής. Έτσι, όταν ένα ακίνητο αποσύρεται από τη βραχυχρόνια μίσθωση, η απώλεια δεν μπορεί να αναπληρωθεί από νέο ακίνητο στο ίδιο γεωγραφικό πεδίο.

Στην ίδια παρουσίαση σημειώνεται ότι η μείωση των ενεργών ΑΜΑ σημαίνει περιορισμό των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση χωρίς αντικατάσταση από νέα ακίνητα στις περιοχές εφαρμογής. Με βάση αυτή την ανάγνωση, μέρος του οικιστικού αποθέματος μπορεί να γίνει ξανά διαθέσιμο για μακροχρόνια μίσθωση ή για άλλη στεγαστική χρήση, σε μια αγορά όπου η πίεση στα ενοίκια παραμένει έντονη.

Υπάρχει, πάντως, μια τεχνική παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάγνωση των αριθμών. Όπως διευκρινίζεται στην παρουσίαση, ο αριθμός των ΑΜΑ δεν ταυτίζεται πάντα με τον αριθμό των κατοικιών. Ένας ΑΜΑ μπορεί να αφορά τμηματική μίσθωση του ίδιου ακινήτου, ενώ νέο ΑΜΑ μπορεί να εκδοθεί για το ίδιο ακίνητο όταν αλλάζει το πρόσωπο του ιδιοκτήτη, διαχειριστή, μισθωτή ή υπεκμισθωτή.

Το μέτρο δεν σταματά στο τέλος του 2025. Με υπουργική απόφαση παρατάθηκε έως τις 31.12.2026, διατηρώντας το πάγωμα νέων ΑΜΑ στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων για ακόμη έναν χρόνο.

Παράλληλα, το ίδιο μοντέλο περιορισμού προβλέπεται να επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη. Βάσει του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΟ που βρίσκεται υπό επεξεργασία πριν τεθεί σε διαβούλευση, ενσωματώνεται διάταξη για αυστηροποίηση του καθεστώτος των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην πόλη, με απαγόρευση έκδοσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η επέκταση του μέτρου στη Θεσσαλονίκη δείχνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει σε δεύτερη μεγάλη αστική αγορά το εργαλείο που εφαρμόστηκε πρώτα στο κέντρο της Αθήνας.