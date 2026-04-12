Τουρισμός: Με το Πάσχα ξεκινάει θετικά η σεζόν σε Κρήτη, Ρόδο και Σαντορίνη

Με το Πάσχα να λειτουργεί ως βασική «πύλη εισόδου» για τη φετινή τουριστική περίοδο, οι ισχυροί προορισμοί του Αιγαίου ανεβάζουν ταχύτητα. Κρήτη, Ρόδος και Σαντορίνη αξιοποιούν τη ζήτηση των ημερών, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σεζόν που καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις υψηλές πληρότητες και τις πιέσεις από το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος, αντιπρόεδρος της ΠΟΞ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Ελλάδα ακόμα και την περίοδο του Πάσχα, παραμένει ένας από τους πιο ασφαλείς και ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς για τους Ευρωπαίους. Ωστόσο, η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος καυσίμων επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη και τις ταξιδιωτικές επιλογές.

Την ίδια στιγμή, η τουριστική αγορά κινείται σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια προσωρινή επιβράδυνση στις νέες κρατήσεις και πιο επιφυλακτική στάση από τους ταξιδιώτες.

Σε αυτό το πλαίσιο, προβάδισμα αποκτούν οι κοντινοί και εύκολα προσβάσιμοι προορισμοί που στηρίζονται στον οδικό τουρισμό. Περιοχές όπως η Πελοπόννησος, το Πήλιο και η Ήπειρος ευνοούνται, καθώς προσφέρουν πρόσβαση χωρίς το κόστος αεροπορικών μετακινήσεων. Αντίστοιχα, τα νησιά του Σαρωνικού, το Αγκίστρι και η Εύβοια παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση λόγω εγγύτητας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παρά τις προκλήσεις, η συνολική εικόνα για το καλοκαίρι παραμένει συγκρατημένα θετική, με μεγάλους τουριστικούς ομίλους να διατηρούν την Ελλάδα στις κορυφαίες επιλογές των Ευρωπαίων. Κεντρικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις παραμένει η διαχείριση του αυξημένου κόστους, που επηρεάζει άμεσα την κερδοφορία και την τιμολογιακή πολιτική.

Κρήτη

Η τουριστική σεζόν στην Κρήτη ξεκίνησε με θετικά σημάδια, καθώς οι αφίξεις κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα ήδη από τις πρώτες εβδομάδες. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, καταγράφεται σταθερή ροή επισκεπτών, με δεκάδες χιλιάδες αφίξεις μέσω του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Οι επισκέπτες διαχέονται σε όλο το νησί, ενώ οι βασικές αγορές παραμένουν η Γερμανία, η Γαλλία και η Αγγλία. Παρά τη θετική εικόνα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις δημιουργούν αβεβαιότητα, ενώ το αυξημένο κόστος ενέργειας και μεταφορών πιέζει τα οικονομικά αποτελέσματα.

Ο εσωτερικός τουρισμός παραμένει περιορισμένος, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πρωτοβουλίες βιώσιμης διαχείρισης, όπως προγράμματα ανακύκλωσης που υλοποιούν ξενοδοχειακοί όμιλοι σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη, η πασχαλινή περίοδος εξελίσσεται σε κλίμα προσεκτικής αισιοδοξίας. Παρότι η διεθνής αβεβαιότητα επηρεάζει τη ζήτηση και το γεγονός ότι το Πάσχα έρχεται νωρίς περιορίζει τη δυναμική, το ενδιαφέρον παραμένει.

Η ροή των κρατήσεων συνεχίζεται με πιο ήπιους ρυθμούς, χωρίς όμως να δημιουργούνται ανησυχίες για τη συνολική πορεία της σεζόν. Το νησί διατηρεί τη διεθνή του απήχηση, παρά τις αυξημένες λειτουργικές και μεταφορικές επιβαρύνσεις που προβληματίζουν τις επιχειρήσεις.

Ρόδος

Αισιόδοξα είναι τα πρώτα μηνύματα και από τη Ρόδο, όπου η σεζόν ξεκίνησε δυναμικά, ενισχυμένη και από το Καθολικό Πάσχα. Ήδη λειτουργεί σημαντικός αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ οι αφίξεις αυξάνονται σταδιακά.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο νησί βρίσκονται ήδη δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες, με τη δυναμικότητα να αυξάνεται καθημερινά. Οι βασικές αγορές παραμένουν η Αγγλία, η Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η αμερικανική αγορά παραμένει ακόμη περιορισμένη.

Παρά ορισμένες ακυρώσεις, κυρίως σε ευέλικτες κρατήσεις, η γενική εκτίμηση είναι ότι η σεζόν μπορεί να εξελιχθεί θετικά, εφόσον δεν υπάρξουν νέες αρνητικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον.