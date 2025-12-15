Τράπεζα της Ελλάδος: Ενέργεια και υπηρεσίες κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από τις αρχές του 2024 παραμένει σε τροχιά αποκλιμάκωσης, αλλά με «κυματισμούς» που δείχνουν ότι η επιστροφή σε σταθερό ρυθμό δεν θα είναι γραμμική, επισημαίνεται στο Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Στην ίδια έκθεση η ΤτΕ τονίζει πως η διαδικασία υποχώρησης των πληθωριστικών πιέσεων την περίοδο 2024 – 2025 είναι ήπια και άνιση με την Ελλάδα να εμφανίζει έντονη μεταβλητότητα μέσα στο φθινόπωρο, στοιχείο που προκύπτει κυρίως από τις διακυμάνσεις στον πληθωρισμό των υπηρεσιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συνιστώσα της ενέργειας, η οποία λειτουργεί ως «γέφυρα» ανάμεσα στις διεθνείς αγορές και στο εγχώριο ύψος των τιμών. Σε διεθνές επίπεδο, η ΤτΕ καταγράφει πτώση στις τιμές πετρελαίου και στο ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εξέλιξη που αποδίδεται σε συνθήκες υπερπροσφοράς και ασθενέστερης ζήτησης. Αυτό το διεθνές φόντο, υπό κανονικές συνθήκες, θα ευνοούσε περαιτέρω την αποκλιμάκωση, καθώς μειώνει το κόστος καυσίμων και, εμμέσως, ένα μέρος από τα κόστη παραγωγής και μεταφοράς.

Ωστόσο, για την Ελλάδα, ο Νοέμβριος επαναφέρει την ενέργεια στο κάδρο των αυξήσεων. Η ενεργειακή συνιστώσα περνά ξανά σε θετικό ετήσιο ρυθμό, ενώ ειδική μνεία γίνεται στο ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο εμφανίζει σαφώς υψηλότερη ετήσια μεταβολή και εξηγεί μέρος της αναζωπύρωσης σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται ότι, ακόμη κι όταν οι διεθνείς τιμές κινούνται ηπιότερα, η εγχώρια μετάδοση δεν είναι αυτόματη ούτε ομοιόμορφη, καθώς μπορούν να λειτουργούν παράλληλα επιμέρους παράγοντες της λιανικής αγοράς.