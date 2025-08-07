Τράπεζες: Αγώνας δρόμου για τις εκταμιεύσεις των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Φουλ στις μηχανές πρέπει να βάλουν κυβέρνηση και τράπεζες για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι του χρόνου τον Αύγουστο για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα.

Με το αίτημα για την έκτη δόση που υπέβαλε τον Ιούλιο η κυβέρνηση, η χώρα μας έχει υλοποιήσει το 47,9% των οροσήμων που είχαν τεθεί στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» (επίδοση καλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου που κινείται στο 33%) και απομένουν μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026 προς υλοποίηση ακόμη 194 ορόσημα. Τον μεγαλύτερο αριθμό αυτών για να πάρουμε τις τρεις επόμενες δόσεις (7η, 8η και 9η) θα έχουν να υλοποιήσουν τα Υπουργεία Οικονομικών (23), Υγείας (15), Υποδομών (15) Ανάπτυξης (14) και Κοινωνικής Συνοχής (14).

Εν τω μεταξύ, οι εκταμιεύσεις δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης από τις τράπεζες έχουν επιβραδύνει σημαντικά. Το τελευταίο αίτημα που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μόνο για το σκέλος των επιδοτήσεων, με το αίτημα για το δανειακό σκέλος να αναμένεται να υποβληθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης της Ελλάδας για την 6η δόση.

Η υλοποίηση του προγράμματος επιβραδύνει αισθητά, με κίνδυνο να μην επιτευχθούν οι στόχοι για τις εκταμιεύσεις, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη. Οι συμβάσεις δανείων που είχαν υπογραφεί μέχρι τις 30 Ιουνίου ανέρχονταν σε περίπου 6,5 δις. ευρώ και οι εκταμιεύσεις ήταν οι μισές (3,2 δις. ευρώ). Τα 6,5 δις. ευρώ συμβάσεων αντιστοιχούν σε 522 δάνεια, συνολικού προϋπολογισμού επενδύσεων 14,7 δις. ευρώ, εκ των οποίων 6,5 δις. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 4,8 δις. ευρώ με δάνεια των τραπεζών. Από τα ποσά αυτά έχουν εκταμιευθεί 3,2 δις. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 2,4 δις. ευρώ από τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι ο στόχος προέβλεπε συμβασιοποιήσεις ύψους 9 δις. ευρώ. Ακόμη δυσκολότερος έως ακατόρθωτος είναι ο επόμενος στόχος για την υποβολή της 7ης δόσης στα τέλη του έτους, ο οποίος προβλέπει ότι οι συμβασιοποιήσεις δανείων θα πρέπει να έχουν ανέβει στα 11 δις. ευρώ.

Πέρα από τις συμβασιοποιήσεις, οι εκταμιεύσεις των δανείων καθυστερούν πολύ. Και αυτό έχει να κάνει καταρχάς με τον χρόνο ωρίμανσης που απαιτούν τα επενδυτικά έργα, δεδομένου ότι οι εκταμιεύσεις ακολουθούν την πρόοδο των εργασιών. Επιπλέον, τα μεγάλα έργα που έδιναν ρυθμό στις εκταμιεύσεις μέχρι πρότινος, έχουν εξαντληθεί και πλέον το «κενό» τους θα πρέπει να καλύψουν μικρότερα έργα. Σε αυτό προστίθενται οι καθυστερήσεις λόγω χωροταξικού σχεδιασμού και Οικοδομικού Κανονισμού κ.ά.. Από τις τράπεζες αναφέρεται ότι υπάρχουν μικρότερα έργα στον κλάδο του τουρισμού που τρέχουν ή βρίσκονται στην ουρά προς υλοποίηση, ενώ δεν υπάρχουν έργα στον κλάδο της μεταποίησης που είναι βασικός αν στόχος είναι να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας.

Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 5 αιτήματα πληρωμής και το συνολικό ποσό εκταμιεύσεων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς τη χώρα ανέρχεται σε 21,3 δισ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά το 59% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Με την ολοκλήρωση του 6ου αιτήματος, οι συνολικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα θα ανέρχονται πλέον σε 23,4 δισ. ευρώ, δηλ. σε ποσοστό 65% των συνολικών πόρων που της αναλογούν, ενώ οι εκταμιεύσεις ειδικά των επιχορηγήσεων, θα φθάσουν σε 12,04 δισ. ευρώ, δηλ. σε ποσοστό 66% των διαθέσιμων πόρων.