Τροχοπέδη για την δημοσιονομική ισορροπία της Ελλάδας η ψαλίδα της ΕΕ – Τι αναφέρει η Κομισιόν για τα πλεονάσματα των Βορειοευρωπαίων

Τα ισχυρά εξωτερικά πλεονάσματα των Βορειοευρωπαϊκών χωρών διατηρούν ανοιχτή την ψαλίδα εντός της ΕΕ και δυσκολεύουν τη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας, ιδιαίτερα από το 2025 και μετά, όπως προκύπτει από τη νέα ανάλυση της Κομισιόν για τις εξωτερικές ανισορροπίες και τη διεθνή επενδυτική θέση των κρατών–μελών.

Η Κομισιόν, στα πλαίσια του φθινοπωρινού της πακέτου καταγράφει την Ελλάδα στην ομάδα των χωρών με μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, την ώρα που οικονομίες του Βορρά συνεχίζουν να εμφανίζουν υψηλά και επίμονα πλεονάσματα.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν, η Ευρωζώνη συνολικά εμφανίζει θετική και αυξανόμενη καθαρή διεθνή επενδυτική θέση, καθώς οι σωρευτικοί πλεονασματικοί ισολογισμοί τρεχουσών συναλλαγών μεταφράζονται σε στοκ περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Ωστόσο, πίσω από τον μέσο όρο, όμως, κρύβονται μεγάλες αποκλίσεις καθώς χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα και η Σλοβακία εμφανίζουν ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών έως περίπου 6 – 8% του ΑΕΠ, ενώ η Ολλανδία φτάνει σε πλεόνασμα κοντά στο 9% και η Γερμανία κινείται γύρω στο 5%.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι το «άνοιγμα» ανάμεσα σε πιστώτριες και οφειλέτριες χώρες, με όρους καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης, έχει προσωρινά περιοριστεί κυρίως χάρη στην ταχύτερη ονομαστική ανάπτυξη (ΑΕΠ και πληθωρισμός) στις πιο αδύναμες οικονομίες και στη βελτίωση των όρων εμπορίου μετά την ενεργειακή κρίση. Καθώς όμως ο ρυθμός μεγέθυνσης αναμένεται να επιβραδυνθεί από το 2025 και μετά, τα επίμονα πλεονάσματα των βόρειων οικονομιών τείνουν να «τραβούν» ξανά τις καθαρές θέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, διευρύνοντας μεσοπρόθεσμα το χάσμα.

Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια διόρθωσης του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και της αρνητικής διεθνούς επενδυτικής θέσης περνά σε μεγάλο βαθμό από εσωτερική «σύσφιξη». Η χώρα καλείται να περιορίσει τη ζήτηση, να μειώσει την εξάρτηση από τον εξωτερικό δανεισμό και ταυτόχρονα να διατηρήσει πρωτογενή πλεονάσματα υπό το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η προσαρμογή αυτή γίνεται πιο δύσκολη όσο οι χώρες με πλεονάσματα στον Βορρά συνεχίζουν να αποταμιεύουν και να κατευθύνουν επενδυτικούς πόρους σε χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις και σε οικονομίες εκτός της περιφέρειας του ευρώ, χωρίς αντίστοιχη τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεών τους, που θα δημιουργούσαν περισσότερη ζήτηση για προϊόντα, υπηρεσίες και επενδύσεις από χώρες όπως η Ελλάδα.

Στην πράξη, η ελληνική οικονομία καλείται να σηκώσει μεγαλύτερο μέρος του βάρους για να ισορροπήσει τα εξωτερικά της μεγέθη μέσα στο κοινό νόμισμα (καθώς εντός ευρώ δεν μπορεί να υπάρξει εξισορρόπηση των ελλειμμάτων μέσω συναλλαγματικών ισοτιμιών) βασιζόμενη περισσότερο σε δικές της προσαρμογές και λιγότερο σε μια συμμετρική κίνηση από τις πιστώτριες χώρες της Ευρωζώνης.