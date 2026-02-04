Τσακίρης: Παρούσα η ΕΤΕπ στις χρηματοδοτήσεις για ενέργεια και ηλεκτρικές διασυνδέσεις – Κοντά στα 3,5 δισ. ευρώ και φέτος στην Ελλάδα

Έτος – ρεκόρ ήταν το 2025 για τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Ελλάδα, καθώς έφτασαν τα 3,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο, Ιωάννη Τσακίρη, η τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει τη χώρα μας με πάνω από 16 δισ. τα τελευταία πέντε χρόνια. Μετά την υψηλή επίδοση του 2025, πρόκειται να ακολουθήσουν αντίστοιχα μεγέθη κατά την περίοδο 2026 – 2028, με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο.

Ιδιαίτερα στενή και διαχρονική είναι η σχέση της ΕΤΕπ με τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος έχει φέρει εις πέρας μεγάλες διασυνδέσεις όπως της Κρήτης και των Κυκλάδων, ενώ συνεχίζει με τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.



Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακίρης, οι χρηματοδοτήσεις για αυτά τα νέα έργα έχουν εγκριθεί, οπότε η ΕΤΕπ συνεχίζει να αποτελεί “μέρος της εικόνας”.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η τράπεζα σκοπεύει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο με αφορμή το Πακέτο για τα Δίκτυα που ανακοίνωσε πέρυσι η Κομισιόν. Στα πλαίσια αυτά, προβλέπεται να διοχετεύσει πολλά δισ. ευρώ ετησίως για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη.