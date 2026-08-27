Τα σενάρια για το ηλεκτρικό ρεύμα ενόψει της ΔΕΘ μετά το άλμα στη χονδρική

Μια σειρά από διαφορετικά σενάρια προδιαγράφονται ενόψει των κυβερνητικών ανακοινώσεων στη ΔΕΘ, αναφορικά με το ηλεκτρικό ρεύμα.

Όλα αυτά τη στιγμή που η σημαντική αύξηση στη χονδρική του ηλεκτρισμού κατά το δεύτερο μισό του Αυγούστου έχει σημάνει συναγερμό στο Μαξίμου και το ΥΠΕΝ. Ήδη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προανήγγειλε παρεμβάσεις στη ΔΕΘ για το ηλεκτρικό ρεύμα, που θα επιχειρήσουν να ρίξουν το κόστος για τους καταναλωτές.

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Για λόγους που πρωτίστως έχουν να κάνουν με την ξηρασία και το κλείσιμο πυρηνικών σταθμών στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, η χώρα μας έχει στο διάστημα από τις 15 Αυγούστου μέχρι σήμερα μια μεσοσταθμική χονδρική τιμή που ξεπερνά τα 140 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι το Μάιο η χονδρική έκλεισε στα 89 ευρώ, τον Ιούνιο στα 93 και τον Ιούλιο στα 110. Πλέον, οδηγούμαστε σε μια αρκετά μεγάλη άνοδο 17% μεσοσταθμικά για τον Αύγουστο.

Τους προηγούμενους μήνες οι αυξήσεις 10-15% στη χονδρική απορροφήθηκαν εν μέρει από τους προμηθευτές. Η ΔΕΗ κράτησε σταθερό το πράσινο τιμολόγιο που αφορά σημαντική μερίδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Κατ’ επέκταση, οι ανακοινώσεις των νέων τιμολογίων στις αρχές Σεπτεμβρίου θα αποτελέσουν σημαντικό δείκτη για ό,τι ακολουθήσει και αναφορικά με τα κυβερνητικά μέτρα.

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Τα 15 λεπτά κρίνουν την άμεση επιδότηση

Εξυπακούεται ότι οι αντοχές της ΔΕΗ και των υπολοίπων προμηθευτών είναι συγκεκριμένες και πέρα από ένα σημείο θα αναγκαστούν να μετακυλίσουν τις αυξήσεις της χονδρικής στη λιανική. Από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει τεθεί στο παρελθόν ένα συγκεκριμένο όριο στα πράσινα τιμολόγια, πάνω από το οποίο αισθάνεται ότι πρέπει να προχωρήσει σε άμεση επιδότηση των νοικοκυριών. Πρόκειται για τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα, τη στιγμή που σήμερα το πράσινο της ΔΕΗ βρίσκεται στα 12,3 για κατανάλωση έως 200 KWh και 15,3 για παραπάνω.

Παρόλα αυτά, η απόφαση για το αν θα δοθεί επιδότηση περνάει και μέσα από τις εκτιμήσεις για τη συνέχεια. Αν το ΥΠΕΝ θεωρεί ότι η κατάσταση στη χονδρική θα ομαλοποιηθεί με την έλευση του φθινοπώρου, τότε οι πιθανότητες μειώνονται.

Επίσης, η όποια επιδότηση θα μπορούσε να δοθεί όπως στο παρελθόν οριζόντια στην τιμή, είτε πιο στοχευμένα με τη μορφή εισοδηματικών κριτηρίων.

Η συστημική λύση

Προς το παρόν το υπουργείο τηρεί σιγή ιχθύος σχετικά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν. Πάντως, η αίσθηση που υπάρχει στην αγορά είναι ότι μάλλον δεν θα αποφασιστεί άμεση επιδότηση των καταναλωτών, αλλά έμμεσες και πιο συστημικές λύσεις, όπως η στήριξη για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Εκεί είναι που έρχεται το 1 δισ. ευρώ της ρήτρας διαφυγής. Ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι ο τρόπος αξιοποίησής της θα ανακοινωθεί σύντομα. Ανάμεσα στα πιθανά μέτρα συγκαταλέγονται νέα «Εξοικονομώ», μπαταρίες σε σπίτια και επιχειρήσεις, ή και ευρύτερα έργα που μειώνουν το κόστος για την οικονομία συνολικά, όπως στις ΑΠΕ και το δίκτυο.

Γεγονός είναι ότι αυτού του είδους οι παρεμβάσεις έχουν έναν πιο διαχρονικό και διαρθρωτικό αντίκτυπο στο ενεργειακό κόστος, ενώ οι επιδοτήσεις στα τιμολόγια είναι περισσότερο «ασπιρίνες». Εντούτοις, το γεγονός ότι έρχονται εκλογές σύντομα σίγουρα ασκεί μια παραπάνω πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα πιο άμεσα και βραχυπρόθεσμα.