ΤτΕ: Με μειωμένο πλεόνασμα ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου

Πλεόνασμα 328 εκατ. ευρώ εμφάνισε σε ταμειακή βάση ο προϋπολογισμός το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, έναντι πλεονάσματος 836 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΤτΕ αντανακλά την υποχώρηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού σε 10,972 δισ. ευρώ, από 11,636 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 11,009 δισ. ευρώ, από 10,781 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού αυξήθηκε στα 2,3 δισ. ευρώ από 2,1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.