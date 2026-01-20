ΤτΕ: Μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, καθώς το έλλειμμα μειώθηκε κατά 3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, φτάνοντας τα 10,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών περιορίστηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη από εκείνη των εξαγωγών, όπως επισημαίνει η ΤτΕ. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3% (αύξηση 1,5% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 4,6% (-3,2% σε σταθερές τιμές).

Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4% και οι εισαγωγές κατά 1,8% (4,9% και 1,2% αντίστοιχα σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα στις υπηρεσίες διευρύνθηκε, κυρίως χάρη στην ενίσχυση του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, παρά την επιδείνωση στις μεταφορές και άλλες υπηρεσίες. Οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 4,6% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 8,9% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 8,5 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών συναλλαγών και ειδικότερα στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 5 δισ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 11 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση κατά 5,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από την υποχώρηση κατά 4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 13,7 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.