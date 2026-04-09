Βενζίνη και diesel: Πόσο θα επηρεάσει τις τιμές η «βουτιά» του πετρελαίου για μία μέρα

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Πάσχα, οι εκδρομείς γέμισαν τα ρεζερβουάρ τους με βενζίνη και πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, όμως ελπίζουν ότι η επιστροφή τους θα γίνει πιο οικονομικά, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών. Τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης αναμένονται στις αντλίες την επόμενη εβδομάδα.

Η μεταβολή στις τιμές βενζίνης και πετρελαίου φτάνει συνήθως με καθυστέρηση, καθώς μεσολαβεί η επίδραση του χρηματιστηρίου διυλισμένων προϊόντων. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, αν συνεχιστεί η πτωτική πορεία, η αποκλιμάκωση μπορεί να γίνει ορατή από την Τρίτη του Πάσχα (14.4.2026).

Στη λιανική αγορά, οι τιμές της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης σταθεροποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, αλλά παραμένουν πάνω από τα 2,07 ευρώ το λίτρο. Το υγραέριο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στο 1,37 ευρώ, ενώ μικρή άνοδος καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, παρά το γεγονός ότι διεθνώς οι τιμές κινούνται πτωτικά.

Πάνω από 610.000 αιτήσεις είχαν υποβληθεί μέχρι το μεσημέρι, οι πρώτες πιστώσεις του fuel pass αφορούν αιτήσεις της Μεγάλης Δευτέρας.

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων και ψηφιακής διακυβέρνησης, δήλωσε: «Ήδη έχουν ξεκινήσει και από σήμερα και οι πρώτες πληρωμές μέσω της ΔΙΑΣ, προκειμένου όπως έχουμε πει εντός δύο ημερών να γίνεται και η καταβολή των χρημάτων στην κάρτα κάθε ενός πολίτη».

Από 40 έως 60 ευρώ τα ποσά για ιδιοκτήτη αυτοκινήτου από 25 έως 35 ιδιοκτήτη μοτοσυκλέτας. Μεγάλη Πέμπτη υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 και 0 ενώ από 10 έως 30 Απριλίου η πλατφόρμα ανοίγει για όλα τα ΑΦΜ.