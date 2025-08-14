Βιομηχανία: Μειώθηκαν κατά 4,7% οι τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο

Μείωση 4,7% κατέγραψε τον Ιούνιο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανατρέποντας την άνοδο 4,4% που είχε σημειωθεί έναν χρόνο πριν.

Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη μείωση κατά 7,6% των τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία από χώρες εκτός Ευρωζώνης, με κλάδους όπως η άντληση αργού πετρελαίου (-16,5%) και η παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου (-13,6%) να καταγράφουν τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Σε σύγκριση με τον Μάιο 2025, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 1,7%, κυρίως λόγω ανόδου 2,7% στις εισαγωγές από εκτός Ευρωζώνης και 0,4% από την Ευρωζώνη. Στη μηνιαία άνοδο συνέβαλε η ενέργεια, με αύξηση 6,1%, και επιμέρους κλάδοι όπως η παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου (+11,3%) και η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου (+4,6%).

Σε επίπεδο δωδεκαμήνου (Ιούλιος 2024 – Ιούνιος 2025), ο μέσος δείκτης υποχώρησε κατά 3,6%, έναντι μείωσης 6,2% την προηγούμενη περίοδο. Η πτώση στις εισαγωγές ενέργειας από χώρες εκτός Ευρωζώνης, σε συνδυασμό με χαμηλότερες τιμές σε βασικούς βιομηχανικούς κλάδους, δείχνει ότι οι πιέσεις στην εγχώρια βιομηχανία από το ενεργειακό κόστος υποχωρούν, αν και παραμένουν οι διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές.