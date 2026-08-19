Χαλκιδική: 3,5 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση πυρόπληκτων υποδομών

Ποσό της τάξης των 3,5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθεί για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, λόγω των σημαντικών ζημιών που άφησαν πίσω οι καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, με τη χρηματοδότηση να «σπάει» σε δύο κομμάτια

Από τα 3,5 εκατ. ευρώ της χρηματοδότησης για την αποκατάσταση από τις πυρκαγιές, τα 2,5 εκατ. θα διατεθούν στον Δήμο Κασσάνδρας και 1 εκατ. ευρώ θα δοθεί στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής.

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Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, που βρέθηκε στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την κυβερνητική επιτροπή κρατικής αρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προχωρήσουν τα απαραίτητα έργα και η περιοχή να επανέλθει το ταχύτερο δυνατό στην κανονικότητα.

Τα πρώτα επιδόματα

Ανακοινώνοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών, δήλωσε πως σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογο με το μέγεθος της ζημιάς, από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ.

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Παράλληλα, οι αυτοψίες των στελεχών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν βρίσκονταν στην περιοχή όταν πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι έλεγχοι.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κατσαφάδο, οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων έχουν ειδοποιηθεί να βρίσκονται την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στον Δήμο Κασσάνδρας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αυτοψίες.

Σε έναν μήνα από σήμερα, όπως είπε, οι πολίτες των οποίων οι κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινες» ή «κόκκινες» θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας στην αρμόδια υπηρεσία την αίτησή τους για κρατική αρωγή. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς, σύμφωνα με τη δέσμευση του υφυπουργού.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, πρόκειται για περίπου τρεις επιχειρήσεις, ενώ η οικονομική ενίσχυση για ζημιές σε μηχανήματα και εξοπλισμό θα ανέλθει έως το 60% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι είναι αναγκαία αφενός η φυσική αναγέννηση του δάσους και αφετέρου η υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι από έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Δέσμευση για σκληρή δουλειά

Αναφερόμενος στην επιτυχή αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ο Κ. Κατσαφάδος υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, με μεγάλες καταστροφές σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και του κόσμου.

«Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν είμαστε ικανοποιημένοι ακόμα και ένα στρέμμα καμένου δάσους να έχουμε, ακόμα και ένα σπίτι να καεί, ακόμα και ένας συμπολίτης μας να χάσει τη ζωή του. Δεν είναι για μας εποχή για πανηγυρισμούς. Είναι εποχή για πολύ σκληρή δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε «κατάκτηση» και «παρακαταθήκη για τη χώρα» το πλαίσιο συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση των φυσικών καταστροφών δεν γίνεται πλέον μεμονωμένα και αποσπασματικά, αλλά στη βάση ενός ενιαίου σχεδιασμού που ξεκινά από την πρόληψη και καταλήγει στην αποκατάσταση.

Στάθηκε, τέλος, στην ενίσχυση των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας σε προσωπικό, τεχνολογία και υποδομές, καθώς και στον εναέριο στόλο της χώρας, ο οποίος, όπως είπε, είναι «ένας από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος» στην Ευρώπη και συμβάλλει καθοριστικά στον περιορισμό και την οριοθέτηση των πυρκαγιών.

Σχοινάς: Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες

«Σήμερα είναι η ώρα της αποκατάστασης», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς και χαρακτήρισε «άθλο συντονισμού» την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς τον Δεκαπενταύγουστο στην Κασσάνδρα, υπογραμμίζοντας ότι «συντονίστηκε το κράτος, οι υπηρεσίες, η Πολιτική Προστασία, το Δασαρχείο, το Λιμενικό, η Περιφέρεια, οι δημοτικές αρχές, οι εθελοντές και ο κόσμος της αγροτιάς και τα καταφέραμε».

Όπως ανέφερε, στην περιοχή, όπου βρίσκονταν «δεκάδες χιλιάδες παραθεριστές και κάτοικοι», υπήρχε ο κίνδυνος πολύ σοβαρότερων συνεπειών. «Έγινε μια μεγάλη επιτυχία διαχειριστική. Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες και αποδείχθηκε όχι μόνο η αξία του συντονισμού, αλλά και η αξία της πρόληψης», ανέφερε ο υπουργός.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία των έργων πρόληψης, επισημαίνοντας ότι το κράτος επένδυσε 50 εκατ. ευρώ σε σχετικό πρόγραμμα, που «έπιασε τόπο, γιατί περιόρισε σημαντικά την εξάπλωση της φωτιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πλέον, όπως υπογράμμισε, το βάρος περνά στην επόμενη ημέρα και στην αποκατάσταση των ζημιών. «Η αποκατάσταση αφορά αφενός τα αντιδιαβρωτικά έργα που πρέπει να γίνουν στο δάσος, έτσι ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά τις υποδομές στη Σίβηρη, το αμφιθέατρο, ενδεχομένως τον βιολογικό και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί, κατοικίες κ.λπ.».

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της πυρκαγιάς στον αγροτικό τομέα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε ότι «δεν έχουμε σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις». Όπως εξήγησε, «η καμένη έκταση είναι κατά βάση δασική ή εκχερσωμένη», ωστόσο συνεχίζεται η λεπτομερής καταγραφή των ζημιών, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν μεμονωμένες καταστροφές. Στα πλαίσια της καταγραφής που κάνουμε θα δούμε πολύ αναλυτικά αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μικρό, που καταστράφηκε και, όπως είπε ο υπουργός, έχουμε και τα μέσα και το πλαίσιο να πληρώσουμε».

Κλείνοντας, ο κ. Σχοινάς συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κάνοντας ειδική αναφορά στους κατοίκους, τους εθελοντές και τις υπηρεσίες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, μετά τη σύσκεψη στην Κασσάνδρα, επισήμανε ότι έχει δεσμευτεί 1 εκατ. ευρώ, ποσό που, όπως είπε, αντιστοιχεί ακριβώς στη μελέτη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

«Αυτή είναι η πρώτη ανάγκη που πρέπει να καλύψουμε. Για μας είναι το πρώτο και πρέπει να γίνει άμεσα», τόνισε, προσθέτοντας ότι μετά τον καθαρισμό των ρεμάτων το Δασαρχείο θα προχωρήσει στα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, μεταξύ άλλων με κορμοφράγματα.