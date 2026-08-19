ΤτΕ: Στα 42,9 δισ. ευρώ τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο – Στα 3,6 δισ. το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα

Αύξηση κατά 2,06 δισ. ευρώ κατέγραψαν τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού στο πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 42,887 δισ. ευρώ, έναντι 40,827 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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Η αύξηση των εσόδων, ωστόσο, συνοδεύτηκε από σημαντικά υψηλότερες δαπάνες, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης.

Στα 41,9 δισ. ευρώ οι δαπάνες

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο επτάμηνο στα 41,872 δισ. ευρώ, έναντι 36.645 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2025.

Πρόκειται για αύξηση κατά περίπου 5,23 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

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Η μεγαλύτερη αύξηση των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα επηρέασε το καθαρό αποτέλεσμα του τακτικού προϋπολογισμού, το οποίο διαμορφώθηκε σε 430 εκατ. ευρώ, έναντι 7,579 δισ. ευρώ πέρυσι.

Έλλειμμα 2,3 δισ. ευρώ στην κεντρική διοίκηση

Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, το καθαρό αποτέλεσμα για το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 ήταν αρνητικό κατά 2,283 δισ. ευρώ.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 1,859 δισ. ευρώ.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει τη σημαντική επιβάρυνση του ταμειακού αποτελέσματος σε σχέση με πέρυσι, παρά την αύξηση των εσόδων.

Πως κινήθηκαν τα έσοδα τον Ιούλιο

Μόνο τον Ιούλιο, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 9,143 δισ. ευρώ, έναντι 8,277 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 6,982 δισ. ευρώ, από 5,040 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Έτσι, το καθαρό αποτέλεσμα του τακτικού προϋπολογισμού τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σε 2,239 δισ. ευρώ, έναντι 2,945 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025.