Η ΕΚΤ βλέπει τον πληθωρισμό σταθερά κοντά στο 3% για το 2026

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει σταθερά κοντά στο 3% έως το τέλος του 2026, ποσοστό σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ για το υπόλοιπο του 2026.

Με τον πόλεμο στο Ιράν να προκαλεί καθημερινά εμπόδια στη λειτουργεία της παγκόσμιας οικονομίας, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, έθεσε τα «όρια» για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

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«Το να κινείται γύρω από το επίπεδο του 3% είναι πιθανότατα αυτό που θα βλέπουμε για το υπόλοιπο της χρονιάς», δήλωσε ο Lane στο ιρλανδικό δημόσιο ραδιόφωνο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η εξέλιξη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το εάν υπάρξει αποκλιμάκωση και επίλυση της κρίσης.

Ο Ιρλανδός αξιωματούχος απέφυγε να προεξοφλήσει εάν θα ακολουθήσουν νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες, μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, αλλά υποστήριξε ότι η ΕΚΤ θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αγορές, πάντως, προεξοφλούν τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του Bloomberg, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το κόστος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

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Στο 2,9% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο

Οι νέες εκτιμήσεις του Λέιν έρχονται ενώ ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο από 2,8% τον Ιούνιο απομακρυνόμενος περαιτέρω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Την ίδια ώρα, η οικονομία της Ευρωζώνης εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις και δείχνοντας ότι η οικονομία της περιοχής εξακολουθεί να αντέχει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Lane χαρακτήρισε την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης ως «όχι και τόσο κακή», υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα της οικονομίας παραμένει σχετικά σταθερή παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις.

Νέες πληθωριστικές πιέσεις από τα τρόφιμα

Πέρα από την ενέργεια, ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ προειδοποίησε ότι οι τιμές των τροφίμων αναμένεται να αποτελέσουν έναν από τους βασικούς παράγοντες τροφοδότησης του πληθωρισμού το 2027.

Εκτίμησε ότι οι καιρικές συνθήκες, μεταξύ άλλων φαινόμενα όπως το El Niño, θα μπορούσαν να ασκήσουν πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων από το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Λέιν αναφέρθηκε και στο κόστος της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής για τους δανειολήπτες και ειδικότερα τους κατόχους στεγαστικών δανείων, σημειώνοντας ότι η ΕΚΤ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών, ώστε να αποτραπεί ένα σενάριο όπου ο πληθωρισμός παραμένει «υπερβολικά υψηλός για υπερβολικά μεγάλο διάστημα».

Εν αναμονή του Σεπτεμβρίου

Η εκτίμηση για πληθωρισμό κοντά στο 3% το υπόλοιπο του 2026 βρίσκεται σε γενικές γραμμές σε συμφωνία με τις προβλέψεις που είχε δημοσιεύσει η ΕΚΤ τον Ιούνιο. Οι προβλέψεις αυτές θα επικαιροποιηθούν τον Σεπτέμβριο, σε μια συνεδρίαση όπου οι αγορές και οι οικονομολόγοι αναμένουν ευρέως νέα αύξηση του κόστους δανεισμού.

Ο Λέιν κράτησε αποστάσεις από τις εκτιμήσεις για την επόμενη κίνηση της ΕΚΤ, τονίζοντας ότι, λόγω της υψηλής αβεβαιότητας, η κεντρική τράπεζα δεν θέλει να επικεντρώνεται σε προβλέψεις για το πότε και πόσο θα αυξήσει τα επιτόκια.

Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή οικονομία «τα πηγαίνει αρκετά καλά» προς το παρόν, με την ΕΚΤ να αναμένει να αξιολογήσει τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία τους επόμενους μήνες.