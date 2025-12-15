Χαμηλή εμπιστοσύνη και ικανοποίηση των καταναλωτών ενέργειας στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Σημαντικό έλλειμμα εμπιστοσύνης προκύπτει στην ελληνική αγορά ενέργειας εκ μέρους των καταναλωτών, σύμφωνα με νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Κομισιόν.

Ενδεικτικά, μόλις το 40% των ερωτηθέντων καταναλωτών στη χώρα μας απάντησε ότι εμπιστεύεται την αγορά για την παροχή δίκαιων τιμών ενέργειας και αξιόπιστης εξυπηρέτησης, έναντι ενός μέσου όρου 63% συνολικά στην ΕΕ.

Στην περίπτωση της κινητικότητας στη λιανική του ηλεκτρικού ρεύματος, το 23% απάντησε ότι άλλαξε πάροχο κατά το τελευταίο έτος και το 19% άλλαξε πριν από 1-3 χρόνια. Παράλληλα, το 41% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει ποτέ εταιρεία, έναντι 25% πανευρωπαϊκά.

Οι Έλληνες καταναλωτές απαντούν ότι χρειάζεται καλύτερη προστασία των καταναλωτών και όσων αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια σε ποσοστό 51% (38% στην ΕΕ).

Το 46% δηλώνει ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια και διαφάνεια στους λογαριασμούς, ενώ το 44% ζητά αποτροπή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Ένας τομέας όπου η ικανοποίηση είναι υψηλότερη από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι η ευκολία επαφής με τον προμηθευτή για πληροφορίες, με 48% έναντι 42%.

Εντούτοις, λιγότεροι δηλώνουν ευχαριστημένοι με την κατανόηση των λογαριασμών ενέργειας και των διάφορων προσφορών που δέχονται.