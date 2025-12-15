Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Χαμηλή εμπιστοσύνη και ικανοποίηση των καταναλωτών ενέργειας στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη

Αποκαλυπτική η νέα ευρωπαϊκή έρευνα για την προμήθεια
Increase or rising in electricity prices on the world market. Photovoltaic power station with double exposure of digital financial chart graphs and stock market.Green energy in full development.
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Σημαντικό έλλειμμα εμπιστοσύνης προκύπτει στην ελληνική αγορά ενέργειας εκ μέρους των καταναλωτών, σύμφωνα με νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Κομισιόν.

Ενδεικτικά, μόλις το 40% των ερωτηθέντων καταναλωτών στη χώρα μας απάντησε ότι εμπιστεύεται την αγορά για την παροχή δίκαιων τιμών ενέργειας και αξιόπιστης εξυπηρέτησης, έναντι ενός μέσου όρου 63% συνολικά στην ΕΕ.

Στην περίπτωση της κινητικότητας στη λιανική του ηλεκτρικού ρεύματος, το 23% απάντησε ότι άλλαξε πάροχο κατά το τελευταίο έτος και το 19% άλλαξε πριν από 1-3 χρόνια. Παράλληλα, το 41% δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει ποτέ εταιρεία, έναντι 25% πανευρωπαϊκά.

Οι Έλληνες καταναλωτές απαντούν ότι χρειάζεται καλύτερη προστασία των καταναλωτών και όσων αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια σε ποσοστό 51% (38% στην ΕΕ).

Το 46% δηλώνει ότι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια και διαφάνεια στους λογαριασμούς, ενώ το 44% ζητά αποτροπή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

tomeis energeias ee

Ένας τομέας όπου η ικανοποίηση είναι υψηλότερη από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι η ευκολία επαφής με τον προμηθευτή για πληροφορίες, με 48% έναντι 42%.

Εντούτοις, λιγότεροι δηλώνουν ευχαριστημένοι με την κατανόηση των λογαριασμών ενέργειας και των διάφορων προσφορών που δέχονται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
204
167
107
87
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo