Χατζηδάκης: Έξι μεταρρυθμίσεις θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα – Τι είπε για τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής του επόμενου διαστήματος θέτει τις μεταρρυθμίσεις ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στη RealNews, ενώ με φόντο τις κινητοποιήσεις αναφέρεται εκτενώς και στο αγροτικό και στην πίεση για λύσεις σε γεωργία και κτηνοτροφία.

Ο Κωστής Χατζηδάκης συνδέει το αγροτικό με τις μεταρρυθμίσεις στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με «σοβαρότητα και μετριοπάθεια» τα αιτήματα και δεν υιοθετεί λογική αντιπαράθεσης απέναντι στους αγρότες, αναγνωρίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν δίκιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν «κουνά το δάχτυλο» στους αγρότες και προσεγγίζει τα προβλήματά τους με ενσυναίσθηση. Την ίδια στιγμή, περιέγραψε ως «εξαιρετικά δύσκολη» τη θέση στην οποία βρέθηκε η χώρα μετά όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιμένοντας ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήταν καθόλου δεδομένο πως οι αγροτικές επιδοτήσεις θα πληρωθούν. Όπως είπε, χρειάστηκε αγώνας δρόμου για να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν και να ξεκινήσουν οι πληρωμές.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι φέτος έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΕΛΓΑ και τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι μέχρι το τέλος του έτους θα καταβληθούν επιπλέον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για 600 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σχέση με πέρσι.

Κεντρικό μήνυμα της συνέντευξης ήταν ότι λύση στα προβλήματα μπορεί να προκύψει «μόνο μέσα από τον διάλογο» και ότι πλέον «ήρθε η ώρα του διαλόγου». Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τη συνάντηση που είχε ο ίδιος και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας με τους αγρότες της Κρήτης, αλλά και την πρόσκληση για διάλογο που, όπως ανέφερε, είχε απευθύνει για αύριο, Δευτέρα 15.12.2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ερώτημα αν τίθεται ζήτημα να μην πραγματοποιηθεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε απορριπτικά, λέγοντας ότι δεν καταλαβαίνει τη συζήτηση αυτή μετά από όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τον συγκεκριμένο φορέα. Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συζητείται ήδη στην Επιτροπή της Βουλής.

Τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ο κ. Χατζηδάκης τη χαρακτήρισε «μεγάλη μεταρρύθμιση», που έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, και υποστήριξε ότι σε συνδυασμό με το Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών και βάζει τάξη στη διαχείριση των επιδοτήσεων. Κατά τον ίδιο, η ΑΑΔΕ έχει τα εχέγγυα αποτελεσματικότητας και η κυβέρνηση εργάζεται ώστε η αλλαγή να γίνει πράξη, εκτιμώντας ότι κερδισμένοι θα είναι οι «έντιμοι αγρότες» που θα δουν να παίρνουν παραπάνω χρήματα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Για τα αιτήματα των αγροτών, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι δεν μπορεί να προαναγγείλει τις αποφάσεις της κυβέρνησης πριν ολοκληρωθεί ο συνολικός διάλογος, διαβεβαίωσε όμως ότι υπάρχει διάθεση να δοθούν λύσεις σε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα τόσο στη γεωργία όσο και στην κτηνοτροφία, όπου αναγνώρισε ότι φέτος οι πιέσεις είναι μεγαλύτερες. Ταυτόχρονα, διευκρίνισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί η κυβέρνηση. Όπως είπε, δεν μπορεί να ξεπεραστεί το όριο των δυνατοτήτων που δίνει ο προϋπολογισμός και δεν μπορεί να παραβιαστεί η συμφωνία που έγινε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του συστήματος των αγροτικών επιδοτήσεων.

Στο οικονομικό σκέλος της συνέντευξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι το 2026 η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να προχωρά «με σταθερά βήματα», με ανάπτυξη διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περαιτέρω σύγκλιση με τις πιο προηγμένες χώρες και ενίσχυση των εισοδημάτων. Στη σύγκριση μεταξύ 2019 και 2026, ανέφερε ότι το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αναμένεται να έχει αυξηθεί σωρευτικά κατά 15,7%, οι επενδύσεις κατά 96% και οι καθαρές αμοιβές εξαρτημένης εργασίας κατά 32%, δηλαδή σημαντικά πάνω από τον πληθωρισμό.

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε έξι από αυτές που είτε θα «τρέξουν» είτε θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Όπως ανέφερε, θα προχωρήσουν δύο διυπουργικές πρωτοβουλίες για κράτος πιο φιλικό στους πολίτες, τις οποίες συντονίζει προσωπικά, με τη μία να αφορά την καθημερινότητα και την αντιμετώπιση «ιστοριών καθημερινής τρέλας» από το βαθύ κράτος και τη δεύτερη την απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΙΤΟΣ. Επίσης, ανέφερε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και των ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ΑΠΕ. Πρόσθεσε την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης με νέους Κώδικες και ψηφιακά εργαλεία, καθώς και την προώθηση νομοσχεδίου για πιο ολιστική διαχείριση των υδάτων. Στις πρωτοβουλίες που περιέγραψε ενέταξε ακόμη τον διάλογο για την εφαρμογή του σχεδίου για το νέο Λύκειο και την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου, ενώ επισήμανε ότι θα συνεχίσει να εξελίσσεται η μεταρρύθμιση για το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων, με την εφαρμογή, όπως είπε, του οριστικού, ψηφιακού και διαφανούς συστήματος. Στη συνέντευξη σημείωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις συνδέονται με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Για την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, ο κ. Χατζηδάκης μίλησε για «μεγάλη επιτυχία» για τον ίδιο και «μεγάλη εθνική επιτυχία», που, όπως είπε, αποτυπώνει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, επανέλαβε τον εκλογικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Πρόσθεσε ότι, αν προκύψει ανάγκη συνεργασιών, αυτές δεν «διατάσσονται», θυμίζοντας ότι στις εκλογές του 2023 όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αποκλείσει συνεργασίες, κάτι που, κατά τον ίδιο, οι πολίτες έλαβαν υπόψη τους δίνοντας αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, επειδή αντιλήφθηκαν ότι η Ελλάδα χρειάζεται πάνω από όλα σταθερότητα.