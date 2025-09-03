Χατζηδάκης για πακέτο της ΔΕΘ: Θα κερδίσουν περισσότερα όσες οικογένειες έχουν περισσότερα μέλη

Φορολογική μεταρρύθμιση με επίκεντρο τους μισθωτούς και την οικογένεια θα είναι το βασικό μήνυμα των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της φετινής ΔΕΘ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (3.9.25) στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, εξήγησε ο Κωστής Χατζηδάκης, συμπληρώνοντας ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ θα καταδείξει πόσο κερδίζει κάθε οικογένεια. Όσοι έχουν περισσότερα μέλη, θα κερδίζουν περισσότερα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κάνει κινήσεις για τους ενστόλους και πως αυτές θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ.

«Κοιτάμε όλη την κοινωνία, δεν είναι θέμα γενναιοδωρίας» σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο ίδιος τόνισε πως στηριζόμαστε στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχέση με το αίτημα για επαναφορά του 13ου μισθού κλπ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε πως «θα ήμασταν χαρούμενοι να δώσουμε και 13ο και 14ο και 15ο μισθό».

Μετά το ξεπάγωμα των μισθών το 2022 έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με πάνω από ένα μισθό. Ο 13ος μισθός κοστίζει 1,3 με 1,4 δισ. ευρώ.

Το πακέτο μας θα ανέλθει «κάτι παραπάνω από 1,6 δισ. ευρώ» και «δεν θα μας έμενε χώρος αν δίναμε 13ο μισθό», σημείωσε ο ίδιος.

Αν μειώσουμε τον ΦΠΑ, εκεί που θα πληρώνει κάποιος 24%, θα πληρώνει 22% σε ένα προϊόν, με συνέπεια ένα προϊόν που τώρα κοστίζει 124 ευρώ, να κοστίσει 122 ευρώ. Αυτό, όμως, θα συμβεί μόνο αν συμμορφωθούν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας.

Εμείς, δήλωσε ο κος Χατζηδάκης, προτιμούμε να φτάσουν (σ.σ. οι ενισχύσεις) απευθείας στον πολίτη με τη μείωση των άμεσων φόρων.

Αναφορικά, με το δημογραφικό και φέτος, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι ζήτημα προτεραιότητας. Γι’ αυτό και οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά, θα έχουν κύριο λόγο.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κος Χατζηδάκης σημείωσε πως δεν θα είναι απλό για όσους εντοπίστηκαν. «Εδώ δεσμεύονται περιουσίες», σημείωσε.

Ο ίδιος είπε πως η κυβέρνηση θα δει το θέμα με την αυστηρότητα που πρέπει και πως τα λάθη δεν θα διαιωνιστούν. «Αυτά ήταν τα πρώτα ΑΦΜ», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «θα ακολουθήσει η διερεύνηση και των υπολοίπων και θα υπάρξουν και οι αντίστοιχοι καταλογισμοί» και τα «κόμματα που κυβέρνηση θα πρέπει να κάνουν κριτική και στον εαυτό τους».