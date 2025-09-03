Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Χατζηδάκης για πακέτο της ΔΕΘ: Θα κερδίσουν περισσότερα όσες οικογένειες έχουν περισσότερα μέλη

Φορολογική μεταρρύθμιση με επίκεντρο τους μισθωτούς και την οικογένεια θα είναι το βασικό μήνυμα των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της φετινής ΔΕΘ
Ο Κωστής Χατζηδάκης
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM

Φορολογική μεταρρύθμιση με επίκεντρο τους μισθωτούς και την οικογένεια θα είναι το βασικό μήνυμα των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της φετινής ΔΕΘ, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα (3.9.25) στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, εξήγησε ο Κωστής Χατζηδάκης, συμπληρώνοντας ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ θα καταδείξει πόσο κερδίζει κάθε οικογένεια. Όσοι έχουν περισσότερα μέλη, θα κερδίζουν περισσότερα, σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Ο ίδιος σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κάνει κινήσεις για τους ενστόλους και πως αυτές θα περιλαμβάνονται στο πακέτο της ΔΕΘ.

«Κοιτάμε όλη την κοινωνία, δεν είναι θέμα γενναιοδωρίας» σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ο ίδιος τόνισε πως στηριζόμαστε στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Σε σχέση με το αίτημα για επαναφορά του 13ου μισθού κλπ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε πως «θα ήμασταν χαρούμενοι να δώσουμε και 13ο και 14ο και 15ο μισθό».

Μετά το ξεπάγωμα των μισθών το 2022 έχουν δοθεί αυξήσεις που ισοδυναμούν με πάνω από ένα μισθό. Ο 13ος μισθός κοστίζει 1,3 με 1,4 δισ. ευρώ.

Το πακέτο μας θα ανέλθει «κάτι παραπάνω από 1,6 δισ. ευρώ» και «δεν θα μας έμενε χώρος αν δίναμε 13ο μισθό», σημείωσε ο ίδιος.

Αν μειώσουμε τον ΦΠΑ, εκεί που θα πληρώνει κάποιος 24%, θα πληρώνει 22% σε ένα προϊόν, με συνέπεια ένα προϊόν που τώρα κοστίζει 124 ευρώ, να κοστίσει 122 ευρώ. Αυτό, όμως, θα συμβεί μόνο αν συμμορφωθούν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας.

Εμείς, δήλωσε ο κος Χατζηδάκης, προτιμούμε να φτάσουν (σ.σ. οι ενισχύσεις) απευθείας στον πολίτη με τη μείωση των άμεσων φόρων.

Αναφορικά, με το δημογραφικό και φέτος, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, είναι ζήτημα προτεραιότητας. Γι’ αυτό και οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά, θα έχουν κύριο λόγο.

Αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κος Χατζηδάκης σημείωσε πως δεν θα είναι απλό για όσους εντοπίστηκαν. «Εδώ δεσμεύονται περιουσίες», σημείωσε.

Ο ίδιος είπε πως η κυβέρνηση θα δει το θέμα με την αυστηρότητα που πρέπει και πως τα λάθη δεν θα διαιωνιστούν. «Αυτά ήταν τα πρώτα ΑΦΜ», σημείωσε, συμπληρώνοντας πως «θα ακολουθήσει η διερεύνηση και των υπολοίπων και θα υπάρξουν και οι αντίστοιχοι καταλογισμοί» και τα «κόμματα που κυβέρνηση θα πρέπει να κάνουν κριτική και στον εαυτό τους».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Γιατί αναμένεται φρενάρισμα στις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος – Οι παράγοντες του άλματος 14% και που μπορεί να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση
Μεταξύ Ιουλίου 2024 – Ιουλίου 2025 η αύξηση στην τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος στην Ολλανδία είναι διπλάσια της αύξησης της τιμής στην Ελλάδα
Closeup side view of unrecognizable woman chossing some fresh meat at local supermarket. The meat is cut into chops and packed into one pound packages. She has reached for a package of beef sirloin steaks 5
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κλιματική κρίση: Υπέρογκοι πράσινοι φόροι και μηδαμινές επενδύσεις παρά τις γιγάντιες οικονομικές απώλειες
Αν και οι πράσινοι φόροι στην Ελλάδα αυξάνονται, οι επενδύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης παραμένουν απογοητευτικά χαμηλές
Close-up Of Businessperson Hands Checking Invoice With Magnifying Glass At Desk
Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια
Το Υπουργείο Ανάπτυξης αντικρούει σειρά επιχειρημάτων του ΠΑΣΟΚ, τόσο με αριθμητικά δεδομένα όσο και με αναφορές σε θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη
Απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια 2
ΥΠΟΙΚ: H αλήθεια για το ιδιωτικό χρέος
Ο δείκτης του συνολικού ελληνικού ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, που αποτελεί τη μόνη διεθνώς συγκρίσιμη μέτρηση, διαμορφώθηκε για το 2023 στο 93,3%, όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. ήταν 125,6%
Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης 2
Γιατί αναμένεται πτώση του πληθωρισμού το 2026 στην Ελλάδα – Ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, προβλέπει σταδιακή σύγκλιση του πληθωρισμού με την Ευρωζώνη από το 2026 καθώς υποχωρούν οι προσωρινές πληθωριστικές επιδράσεις και σταθεροποιείται το παραγωγικό κενό
Man shopping at the supermarket pushing a shopping cart - blurred motion concepts 3
Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις
Ο Υπουργός στην εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ δήλωσε ότι «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι επιλογή, είναι όρος επιβίωσης και ευημερίας. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς πράσινη μετάβαση»
Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις
Newsit logo
Newsit logo