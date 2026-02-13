Χατζηδάκης για τουρισμό: Εφικτή η 12μηνη σεζόν – «Άλμα» τζίρου στην εστίαση πάνω από 11 δισ. ευρώ

Τη δυνατότητα να εξελιχθεί η Ελλάδα σε τουριστικό προορισμό δώδεκα μηνών υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η περίοδος του τουρισμού διευρύνεται σταδιακά και μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, με κινητοποίηση κυρίως του ιδιωτικού τομέα και στήριξη από το κράτος. Όπως σημείωσε, ο στόχος δεν είναι μακρινός, εφόσον υπάρξει σχέδιο και συνέπεια στην εφαρμογή του.

Η παρέμβασή του έγινε στα εγκαίνια της έκθεσης Ho.Re.Ca. 2026 στο Metropolitan Expo, με έμφαση στη διασύνδεση του τουρισμού με την εστίαση και τις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε στοιχεία για την πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων, αναφέροντας ότι στους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 έφθασαν σε 23 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Ξεχώρισε ως κρίσιμους τους μήνες εκτός αιχμής, Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, λέγοντας ότι η συμβολή τους στην επίδοση ήταν καθοριστική. Κατά την εκτίμησή του, αυτή η εικόνα επιβεβαιώνει ότι η σεζόν ανοίγει πέρα από τους παραδοσιακούς θερινούς μήνες και προσφέρει βάση για περαιτέρω επιμήκυνση.

Στο μέτωπο της εστίασης, στάθηκε στην εξέλιξη του ετήσιου κύκλου εργασιών, σημειώνοντας ότι από περίπου 6 δισ. ευρώ το 2019 έχει ήδη ξεπεράσει, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα 11 δισ. ευρώ. Έκρινε ότι η αύξηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς μεσολάβησαν ισχυρές διεθνείς πιέσεις, από την πανδημία μέχρι την ενεργειακή κρίση και την πίεση στα εισοδήματα. Παρά τις συνθήκες αυτές, υποστήριξε ότι τουρισμός και εστίαση όχι μόνο άντεξαν αλλά αύξησαν τα εισοδήματα όσων δραστηριοποιούνται στους κλάδους, είτε ως επιχειρηματίες είτε ως εργαζόμενοι, και δημιούργησαν βάση για να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο οι επιδόσεις.

Ως παρεμβάσεις που θα στηρίξουν τη συνέχεια, αναφέρθηκε σε περαιτέρω μειώσεις φόρων, με πρωτοβουλίες που, όπως είπε, θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ, καθώς και σε μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας, με πρώτο βήμα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο χαρακτήρισε ως έργο στην τελική φάση, με στόχο καθαρούς κανόνες λειτουργίας και παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον.

Στο ίδιο πλαίσιο έβαλε την ανάπτυξη υποδομών και μεταφορών, με έργα όπως οι οδικοί άξονες Πάτρα – Πύργος και Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η αξιοποίηση των περιφερειακών λιμανιών Λαυρίου και Κατακόλου και τη διαδικασία παραχώρησης για 22 μικρότερα περιφερειακά αεροδρόμια, που, όπως ανέφερε, προετοιμάζει το Υπερταμείο. Πρόσθεσε ότι η ρευστότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, θα στηριχθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.