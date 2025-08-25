Χατζηδάκης: Μείωση άμεσων φόρων θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Την ανακοίνωση για τη μείωση άμεσων φόρων στη ΔΕΘ επεσήμανε σήμερα (25.8.2025) σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ.

Στη ΔΕΘ «θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων που θα ανακουφίσουν τις τσέπες των πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κωστής Χατζηδάκης. Οι μειώσεις θα αφορούν περισσότερο τα φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα τη μεσαία τάξη. «Δεν μπορεί να υπάρξει 13ος και 14ος μισθός και 13η και 14η σύνταξη, διότι αν το κάνουμε έτσι απότομα αυτό είναι 8 δισεκατομμύρια», σημείωσε στη συνέχεια.

Σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε ότι υπάρχουν σχετικές δηλώσεις του πρωθυπουργού και ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης.

«Όπως μου έχει πει ο πρωθυπουργός, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο» κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σε ερώτηση που του έγινε εάν βλέπει με ενδιαφέρον το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε πως «υπάρχει ένα ενδιαφέρον, αλλά όχι μεγάλο, καθώς δεν βλέπω μεγάλες πολιτικές ανατροπές».

«Αν κάνει κόμμα, θα υπάρξουν εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς», πρόσθεσε, για να σημειώσει ότι η παρούσα κατάσταση της αντιπολίτευσης δεν κάνει καλό ούτε στη χώρα αλλά ούτε στη Νέα Δημοκρατία.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά σε 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις μεσαίας και μεγάλης που θα τρέξουν το β’ εξάμηνο του 2025. «Μία μεταρρύθμιση την εβδομάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, δήλωσε υπάρχει μια δυσθυμία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και όχι στην Ευρώπη. Υπάρχει μεν ακρίβεια αλλά παράλληλα σημείωσε στα θετικά τη μείωση της ανεργίας, τον τουρισμό, την ψηφιοποίηση και τη μείωση της φοροδιαφυγής.