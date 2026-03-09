Χατζηδάκης: Θα κινηθούμε γρήγορα για να μείνουν σταθερές οι τιμές των καυσίμων – Αποφασιστική δράση κατά της αισχροκέρδειας

Στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης δίνεται έμφαση στην αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας στις τιμές των καυσίμων, όπως επισήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης. Τόνισε ότι δεν έχει νόημα να υποτιμάται η κρίση, αλλά ούτε και να παρουσιάζεται υπερβολικά, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ευκαιριών για αισχροκέρδεια.

Ειδικότερα, ο Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο MEGA υπογράμμισε ότι, με βάση την εμπειρία από τον κορονοϊό και την ενεργειακή κρίση του 2022, η κυβέρνηση κινείται νωρίτερα σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων. Όπως σημείωσε, το θέμα θα αντιμετωπιστεί στις σωστές του διαστάσεις και θα υπάρξουν γρήγορες αλλά όχι πρόχειρες κινήσεις, με τα συναρμόδια υπουργεία να αναλαμβάνουν δράση ταχύτατα και αποφασιστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο λήψης μέτρων στήριξης απάντησε: «Θα δούμε την συνολικότερη επίπτωση αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν είμαστε η Ελλάδα του 2019 και ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτούς που μας έλεγαν «δώστε τα όλα», αλλά δεν είμαστε και Ελβετία ή Γερμανία».

Όπως ανέφερε, κανείς διεθνώς δεν μπορεί σήμερα να γνωρίζει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. «Όλα εξαρτώνται από την ένταση και την έκταση χρονικά της κρίσης. Από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες ακούγονται διαφορετικές εκτιμήσεις για τη διάρκεια του φαινομένου. Και πέρυσι υπήρχαν αντίστοιχοι προβληματισμοί, όμως η κρίση κράτησε 12 ημέρες και τα απαισιόδοξα σενάρια ξεφούσκωσαν. Όμως οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο. Μου φαίνεται δύσκολο να μην υπάρξει κάποια επίδραση τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, το ζήτημα είναι ποιας τάξεως θα είναι αυτή».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι τόσο στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, όσο και στην οικονομία η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το 2019. «Έχουμε μια σειρά από συμμαχίες με τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, με τις μετριοπαθείς αραβικές χώρες όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έχουμε έναν αναβαθμισμένο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Και στο επίπεδο της οικονομίας η χώρα επίσης είναι πολύ ισχυρότερη. Αν είχαμε τα μεγάλα ελλείμματα και τα προβλήματα που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία και το 2019, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση του 2022, ούτε αυτήν την κρίση όποια διάσταση και αν πάρει».

Τέλος σε ερώτηση για την παρουσία της φρεγάτας Κίμων και των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν στείλει δυνάμεις στην Κύπρο. Αυτό δεν έχει μόνο συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία. Στέλνει και κάποιο μήνυμα ότι η Ευρώπη κινείται. Διότι στην αρχή η Ευρώπη αιφνιδιάστηκε αλλά σήμερα υπάρχει μια ουσιωδώς διαφορετική εικόνα και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σε αυτή την εικόνα η Ελλάδα αποτελεί βασικό μέρος».