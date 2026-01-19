Χατζηθεοδοσίου: Παρέμβαση για τα ισόβια ασφάλιστρα υγείας και όρια στις αυξήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών

Πρόταση να ισχύουν και για τις ασφαλιστικές εταιρείες οι ίδιοι κανόνες χρεώσεων που ισχύουν και για τον ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά νοσοκομεία έκανε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου μιλώντας για τις αυξήσεις των ισοβίων ασφαλιστικών συμβολαίων υγείας στο OPEN.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ ανέφερε ότι οι ετήσιες αυξήσεις, που βασίζονται σε δείκτη του ΙΟΒΕ, είχαν ως αποτέλεσμα από το 2011 μέχρι σήμερα να ακυρωθούν περίπου 450.000 συμβόλαια υγείας, επειδή οι ασφαλισμένοι δεν μπορούσαν να τα πληρώνουν. Εξήγησε επίσης ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δικαιολογούν τις αυξήσεις λέγοντας πως πληρώνουν πολύ ακριβά νοσήλια στα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία είναι από τα πιο ακριβά στην Ευρώπη, μετά την Ελβετία. Τόνισε ακόμη ότι στον χώρο της ιδιωτικής υγείας κυριαρχούν μόνο δύο μεγάλοι όμιλοι, που ελέγχουν περίπου το 85% της αγοράς.

Πρόσθεσε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θέλουν να καταργήσουν τα ισόβια συμβόλαια και να τα κάνουν ετήσια, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να μειώσουν και τις προμήθειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Τέλος, είπε ότι αυτή η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην αγορά και στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης. Για τον λόγο αυτό πρότεινε να ισχύσουν και για τους ιδιωτικά ασφαλισμένους συγκεκριμένοι κανόνες αποζημίωσης, όπως συμβαίνει όταν ο ΕΟΠΥΥ πληρώνει τα ιδιωτικά νοσοκομεία, ώστε να μειωθούν τα κόστη που επικαλούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Άμεσα μέτρα στήριξης στις ΜμΕ

Επιπλέον, ο πρόεδρος, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, εστίασε στις πιέσεις που δέχονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όπως είπες, η μικρομεσαία τάξη βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση, έχοντας δεχθεί αλλεπάλληλα πλήγματα τα τελευταία χρόνια από την πανδημία και την ενεργειακή κρίση. Όπως επισήμανε, η πολιτική και οικονομική πίεση είναι έντονη, γεγονός που -όπως εκτίμησε- οδηγεί την κυβέρνηση στην ανάγκη περαιτέρω μειώσεων φόρων το 2026.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο οξύ πρόβλημα των χρεών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα, ουσιαστική ρύθμιση, καθώς οι οφειλέτες που βρίσκονται «στο κόκκινο» ξεπερνούν πλέον τις 300.000.

Αναφερόμενος στην εορταστική αγορά, επικαλέστηκε στοιχεία της ΕΣΕΕ, σύμφωνα με τα οποία η όποια αύξηση τζίρου κατευθύνθηκε κυρίως σε μεγάλες πλατφόρμες και πολυκαταστήματα. Όπως σημείωσε, το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμφάνισε ίδιο ή μικρότερο τζίρο σε σχέση με πέρυσι, κάτι που, λόγω πληθωρισμού, συνιστά ουσιαστικά μείωση. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι κινεζικές πλατφόρμες απέσπασαν περίπου το 17% του εορταστικού τζίρου, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στην τιμή και λιγότερο στην ποιότητα.

Ο πρόεδρος του ΕΕΑ σημείωσε επίσης ότι τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά πανευρωπαϊκό, καθώς η παγκοσμιοποίηση ευνοεί τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

Τόνισε την ανάγκη τα εργαλεία της πολιτείας -Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και χρηματοδοτικά προγράμματα- να είναι πραγματικά προσβάσιμα και στους μικρούς επαγγελματίες.